국제

“미일, 관세협상 투자 합의 협의체 설치 방침”

입력 2025.08.15 (08:32) 수정 2025.08.15 (08:38)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

미일 정부가 지난달 관세 협상에서 일본이 미국에 5천500억 달러(약 695조원)를 투자하기로 한 합의 내용을 구체화하고 진척 상황을 확인하기 위해 협의체를 설치할 방침을 정했다고 마이니치신문이 보도했습니다.

일본 측은 재무성과 경제산업성, 외무성을 중심으로 협의체에 참가하며 일본무역보험과 일본국제협력은행(JBIC·옛 일본수출입은행)도 포함될 가능성이 거론됩니다. 미국 측에서는 상무부가 참여합니다.

일본 정부는 미국 측의 자동차 관세 조기 인하 등 합의 사항의 착실한 이행을 목표로 두고 협의를 벌일 방침이며 협의 분야에는 반도체, 의약품, 조선, 에너지 등이 포함된다고 이 신문은 전했습니다.

미일 양국은 8월 초 상호관세 부과 예정일을 약 1주일 앞두고 미국은 일본에 대한 상호관세율을 15%로 정하고 일본은 미국에 5천500억 달러를 투자할 것 등을 합의했습니다.

그러나 합의 문서가 만들어지지 않은 가운데 양국 정부는 합의 내용을 두고 이견을 보여왔습니다.

특히 투자 부분의 경우 도널드 트럼프 대통령은 합의 당일인 현지시각 지난달 22일 트루스소셜을 통해 “내 요청에 따라 일본은 미국에 5천500억 달러(약 759조원)를 투자할 것이며, 이 중 90%의 수익을 미국이 받게 될 것”이라고 밝혔습니다.

그러나 이시바 시게루 총리는 “(일본) 정부계 금융기관이 최대 5천500억달러 규모의 출자·융자·융자보증을 제공 가능하게 하는 합의라고 하는 게 정확하다”며 곧바로 다른 설명을 내놨습니다.

트럼프 대통령과 막판 합의안 담판에도 임한 아카자와 료세이 일본 경제재생상은 “출자는 1∼2%가 될 것”이라며 나머지는 융자나 융자 보증 형태가 될 것이라고 설명했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “미일, 관세협상 투자 합의 협의체 설치 방침”
    • 입력 2025-08-15 08:32:10
    • 수정2025-08-15 08:38:17
    국제
미일 정부가 지난달 관세 협상에서 일본이 미국에 5천500억 달러(약 695조원)를 투자하기로 한 합의 내용을 구체화하고 진척 상황을 확인하기 위해 협의체를 설치할 방침을 정했다고 마이니치신문이 보도했습니다.

일본 측은 재무성과 경제산업성, 외무성을 중심으로 협의체에 참가하며 일본무역보험과 일본국제협력은행(JBIC·옛 일본수출입은행)도 포함될 가능성이 거론됩니다. 미국 측에서는 상무부가 참여합니다.

일본 정부는 미국 측의 자동차 관세 조기 인하 등 합의 사항의 착실한 이행을 목표로 두고 협의를 벌일 방침이며 협의 분야에는 반도체, 의약품, 조선, 에너지 등이 포함된다고 이 신문은 전했습니다.

미일 양국은 8월 초 상호관세 부과 예정일을 약 1주일 앞두고 미국은 일본에 대한 상호관세율을 15%로 정하고 일본은 미국에 5천500억 달러를 투자할 것 등을 합의했습니다.

그러나 합의 문서가 만들어지지 않은 가운데 양국 정부는 합의 내용을 두고 이견을 보여왔습니다.

특히 투자 부분의 경우 도널드 트럼프 대통령은 합의 당일인 현지시각 지난달 22일 트루스소셜을 통해 “내 요청에 따라 일본은 미국에 5천500억 달러(약 759조원)를 투자할 것이며, 이 중 90%의 수익을 미국이 받게 될 것”이라고 밝혔습니다.

그러나 이시바 시게루 총리는 “(일본) 정부계 금융기관이 최대 5천500억달러 규모의 출자·융자·융자보증을 제공 가능하게 하는 합의라고 하는 게 정확하다”며 곧바로 다른 설명을 내놨습니다.

트럼프 대통령과 막판 합의안 담판에도 임한 아카자와 료세이 일본 경제재생상은 “출자는 1∼2%가 될 것”이라며 나머지는 융자나 융자 보증 형태가 될 것이라고 설명했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김양순
김양순 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, 광화문 광장서 국민임명식…<br>“국민주권으로 세우는 미래”

이 대통령, 광화문 광장서 국민임명식…“국민주권으로 세우는 미래”
‘광복절 특사’ 조국 출소…<br>“검찰 독재 종식의 상징 될 것”

‘광복절 특사’ 조국 출소…“검찰 독재 종식의 상징 될 것”
4시간 만에 끝난 구속 후 첫 조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

4시간 만에 끝난 구속 후 첫 조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”
경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ <br>이춘석 의원 소환…8시간 조사

경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 의원 소환…8시간 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.