[전북의 창] 남원 지리산 고랭지 포도 출하 시작

[앵커]



남원 지리산 고랭지에서 자란 포도가 출하를 시작했습니다.



광복절을 맞아 정읍에서 태극기 달기 운동이 펄쳐지고 있습니다.



전북의 지역 소식, 이지현 기자가 전합니다.



[리포트]



해발 6백 미터 안팎의 남원 지리산 고랭지에서 자란 포도가 본격 출하됩니다.



남원시는 운봉면과 인월, 산내면 등 고랭지 4백여 농가에서 생산된 포도가 수확을 시작해 다음 달 말까지 출하한다고 밝혔습니다.



남원 지리산 포도는 여름철 큰 일교차로 맛과 향이 좋고, 저장성도 뛰어나다는 평가를 받고 있습니다.



[이규상/남원 흥부골포도작목회장 : "여기에서 재배되는 포도는 당도가 높고 굉장히 맛있습니다. 특유의 향도 있고…."]



광복절을 맞아 정읍에서 나라 사랑 태극기 달기 운동이 펼쳐지고 있습니다.



정읍시와 새마을회는 북면과 입암면 지역 3백여 가구에 태극기와 깃발 꽂이를 전달해 광복과 국토 수호, 나라 사랑의 의미를 되새기는 계기를 마련한다고 밝혔습니다.



[이학수/정읍시장 : "광복 80주년을 맞이해서 우리 고장의 골목마다 태극기를 달며 나라를 사랑하는 마음을 함께 나누고자 합니다."]



익산시가 광복 80주년을 맞아 독립 운동가 문용기 열사에 대한 청소년 뮤지컬을 공연합니다.



익산 출신 독립 운동가의 숭고한 뜻을 기리기 위한 이번 공연은 지역 중고등학생 20명이 직접 무대를 기획·연출하고 출연까지 담당했습니다.



공연은 오는 17일 저녁 6시 반 익산 솜리문화예술회관에서 이뤄집니다.



KBS 뉴스 이지현입니다.



영상편집:한상근



