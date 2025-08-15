뉴스광장(전주)

[전북의 창] 남원 지리산 고랭지 포도 출하 시작

입력 2025.08.15 (08:38) 수정 2025.08.15 (09:36)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

소리축제 ‘뮤직 마켓’ 첫 개장…전통음악의 세계화 ‘시동’

소리축제 ‘뮤직 마켓’ 첫 개장…전통음악의 세계화 ‘시동’
전북 아파트값 상승 폭 전국 2위…‘전주시 주도’

전북 아파트값 상승 폭 전국 2위…‘전주시 주도’

다음
[앵커]

남원 지리산 고랭지에서 자란 포도가 출하를 시작했습니다.

광복절을 맞아 정읍에서 태극기 달기 운동이 펄쳐지고 있습니다.

전북의 지역 소식, 이지현 기자가 전합니다.

[리포트]

해발 6백 미터 안팎의 남원 지리산 고랭지에서 자란 포도가 본격 출하됩니다.

남원시는 운봉면과 인월, 산내면 등 고랭지 4백여 농가에서 생산된 포도가 수확을 시작해 다음 달 말까지 출하한다고 밝혔습니다.

남원 지리산 포도는 여름철 큰 일교차로 맛과 향이 좋고, 저장성도 뛰어나다는 평가를 받고 있습니다.

[이규상/남원 흥부골포도작목회장 : "여기에서 재배되는 포도는 당도가 높고 굉장히 맛있습니다. 특유의 향도 있고…."]

광복절을 맞아 정읍에서 나라 사랑 태극기 달기 운동이 펼쳐지고 있습니다.

정읍시와 새마을회는 북면과 입암면 지역 3백여 가구에 태극기와 깃발 꽂이를 전달해 광복과 국토 수호, 나라 사랑의 의미를 되새기는 계기를 마련한다고 밝혔습니다.

[이학수/정읍시장 : "광복 80주년을 맞이해서 우리 고장의 골목마다 태극기를 달며 나라를 사랑하는 마음을 함께 나누고자 합니다."]

익산시가 광복 80주년을 맞아 독립 운동가 문용기 열사에 대한 청소년 뮤지컬을 공연합니다.

익산 출신 독립 운동가의 숭고한 뜻을 기리기 위한 이번 공연은 지역 중고등학생 20명이 직접 무대를 기획·연출하고 출연까지 담당했습니다.

공연은 오는 17일 저녁 6시 반 익산 솜리문화예술회관에서 이뤄집니다.

KBS 뉴스 이지현입니다.

영상편집:한상근

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [전북의 창] 남원 지리산 고랭지 포도 출하 시작
    • 입력 2025-08-15 08:38:48
    • 수정2025-08-15 09:36:52
    뉴스광장(전주)
[앵커]

남원 지리산 고랭지에서 자란 포도가 출하를 시작했습니다.

광복절을 맞아 정읍에서 태극기 달기 운동이 펄쳐지고 있습니다.

전북의 지역 소식, 이지현 기자가 전합니다.

[리포트]

해발 6백 미터 안팎의 남원 지리산 고랭지에서 자란 포도가 본격 출하됩니다.

남원시는 운봉면과 인월, 산내면 등 고랭지 4백여 농가에서 생산된 포도가 수확을 시작해 다음 달 말까지 출하한다고 밝혔습니다.

남원 지리산 포도는 여름철 큰 일교차로 맛과 향이 좋고, 저장성도 뛰어나다는 평가를 받고 있습니다.

[이규상/남원 흥부골포도작목회장 : "여기에서 재배되는 포도는 당도가 높고 굉장히 맛있습니다. 특유의 향도 있고…."]

광복절을 맞아 정읍에서 나라 사랑 태극기 달기 운동이 펼쳐지고 있습니다.

정읍시와 새마을회는 북면과 입암면 지역 3백여 가구에 태극기와 깃발 꽂이를 전달해 광복과 국토 수호, 나라 사랑의 의미를 되새기는 계기를 마련한다고 밝혔습니다.

[이학수/정읍시장 : "광복 80주년을 맞이해서 우리 고장의 골목마다 태극기를 달며 나라를 사랑하는 마음을 함께 나누고자 합니다."]

익산시가 광복 80주년을 맞아 독립 운동가 문용기 열사에 대한 청소년 뮤지컬을 공연합니다.

익산 출신 독립 운동가의 숭고한 뜻을 기리기 위한 이번 공연은 지역 중고등학생 20명이 직접 무대를 기획·연출하고 출연까지 담당했습니다.

공연은 오는 17일 저녁 6시 반 익산 솜리문화예술회관에서 이뤄집니다.

KBS 뉴스 이지현입니다.

영상편집:한상근
이지현
이지현 기자

이 기사가 좋으셨다면

전주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, 광화문 광장서 국민임명식…<br>“국민주권으로 세우는 미래”

이 대통령, 광화문 광장서 국민임명식…“국민주권으로 세우는 미래”
‘광복절 특사’ 조국 출소…<br>“검찰 독재 종식의 상징 될 것”

‘광복절 특사’ 조국 출소…“검찰 독재 종식의 상징 될 것”
고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다

고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다
KBS 다큐 3일 찍던 옛 안동역 광장에 폭발물 신고…현장 수색 중

KBS 다큐 3일 찍던 옛 안동역 광장에 폭발물 신고…현장 수색 중
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.