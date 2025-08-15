정치

김정은 “북러단결의 힘 무궁”…광복절 연설서 한미 언급은 없어

입력 2025.08.15 (08:47) 수정 2025.08.15 (09:03)

김정은 북한 국무위원장이 ‘조국해방의 날’로 부르는 광복 80주년 경축행사 연설에서 러시아와의 밀착을 강조했습니다.

조선중앙통신은 오늘(15일) 김 위원장이 전날 평양 개선문광장에서 열린 ‘조국해방 80돌 경축대회’에서 연설했다고 보도했다.

김 위원장은 “오늘 조로(북러) 친선관계는 력사에 전무한 동맹관계로 발전되고 있으며 신나치즘의 부활을 저지시키고 주권과 안전, 국제적 정의를 수호하기 위한 공동의 투쟁 속에서 공고화되고 있다”고 말했습니다.

그러면서 “우리 두 나라는 언제 어느 때나 력사의 옳은 편에 서 있었으며 오늘도 패권을 반대하고 공평과 정의를 요구하는 인류의 지향과 요구를 견결한 투쟁으로써 대변하고 있다”고 강조했습니다.

이어 “조선과 로씨야는 지금 나라의 존엄과 주권, 세계의 평화와 안정을 위한 투쟁의 한 전호에서 또다시 정의의 력사를 창조하고 있다”며 “숭고한 리념과 진정한 우의로 맺어지고 혁명을 피로써 지원하는 력사와 전통을 주추로 하고있는 조로(북러) 단결의 힘은 무궁하다”고 말했습니다.

김 위원장은 “오늘 국제무대에서는 주권국가들의 권리와 리익을 침탈하는 제국주의자들의 극단적인 만용이 그 어느 때보다 심각해지고 있다”며 미국 등 서방을 에둘러 비판했습니다.

하지만 미국을 직접적으로 비난하지는 않았으며, 한국에 대한 언급도 없었습니다.

김 위원장이 광복절 계기로 공개 연설을 한 것은 처음입니다.

이날 경축행사에는 북한 최고인민회의 초청으로 방북한 뱌체슬라프 볼로딘 러시아 하원(국가두마) 의장 대표단과 안드레이 말리쉐프 러시아 문화성 차관 등이 참석했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 조선중앙통신]

장혁진
장혁진 기자

