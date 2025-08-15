독립기념관-SKT, 독립운동가 5인 생전 모습·음성 복원

동영상 고정 취소

독립기념관이 SK텔레콤과 함께 김구 선생 등 독립운동가 5명의 생전 목소리와 모습을 복원해 공개했습니다.



복원한 독립운동가 5명은 김구, 김규식, 신익희, 이시영, 조소앙 선생 등으로 독립기념관이 소장한 대한민국 임시정부요인 환국기념 서명포를 바탕으로 AI기술을 활용해 생전의 음성과 사진을 복원했습니다.



독립기념관은 광복 80주년을 맞아 기념관과 일부 지역 옥외광고판 등에 영상을 공개했습니다.



