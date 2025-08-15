‘대전 전세 사기’ 새마을금고 임직원 등 13명 기소
입력 2025.08.15 (08:52) 수정 2025.08.15 (09:43)
대전에서 대규모 전세 사기를 일으킨 일당이 무더기로 재판에 넘겨졌습니다.
대전지검은 배임과 수재, 사금융알선 등의 혐의로 대전의 한 새마을금고 임직원과 건설업자, 알선업자 13명을 재판에 넘기고 이 가운데 2명을 구속했습니다.
대전지검은 배임과 수재, 사금융알선 등의 혐의로 대전의 한 새마을금고 임직원과 건설업자, 알선업자 13명을 재판에 넘기고 이 가운데 2명을 구속했습니다.
