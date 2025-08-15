김영환 지사, 경제부총리에 현안 반영 건의

동영상 고정 취소

김영환 충청북도지사가 어제, 구윤철 경제부총리를 만나 주요 현안에 대한 내년도 예산 반영을 건의했습니다.



주요 사업은 충북 카이스트 부설 AI·바이오 영재 학교 설립비 147억 원, 청주공항 민간 활주로 건설을 위한 사전 타당성 조사 용역비 5억 원 등입니다.



김 지사는 또, 오송 K-바이오스퀘어 조기 추진한 예비타당성 조사 면제와, 일하는 밥퍼, 의료비 후불제 등 충북이 자체적으로 시행하는 제도의 전국 확대를 건의했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!