‘광복 조국에서 환하게’…AI로 복원한 독립운동가

입력 2025.08.15 (09:00) 수정 2025.08.15 (09:48)

[앵커]

오늘(15일)은 80돌을 맞는 광복절입니다.

강원도에도 나라를 위해 자신을 희생한 이름 없는 독립운동가들이 많이 있는데요.

잊혀져가는 이들의 얼굴이 인공지능 기술로 복원됐습니다.

임서영 기자가 소개해 드립니다.

[리포트]

단정한 옷매무새에 정갈하게 빗어넘긴 머리, 검은 뿔테 안경.

대한민국임시정부의 주축이었던 철원 출신 독립운동가 염온동 선생입니다.

팔짱을 끼며 환하게 미소 짓습니다.

수의를 입은 까까머리의 앳된 얼굴.

항일 비밀결사 조직에 참여했단 이유로 고된 옥고를 치른 김창회 선생.

새 영상에서는 회색빛 두루마기를 말끔하게 갈아입고 힘차게 두 손을 흔듭니다.

대한독립 만세를 외치다 체포된 윤경옥, 최윤숙 선생.

굳은 얼굴은 간데없고 함박웃음을 지으며 인사를 건넵니다.

빛바랜 사진 속에 있던 독립운동가 20명이 인공지능기술로 우리 곁으로 돌아왔습니다.

강원도 출신이거나 강원도에서 활동한 독립운동가들입니다.

복원 과정에서 가장 신경 쓴 건 사진 속 모습을 그대로 담아내는 것이었습니다.

[윤영두/강원대학교 디자인학과 교수 : "얼굴이 좀 마르시고 그런 분들이 있어가지고 그분들을 최대한 일상생활에서 계셨던 모습을 그대로 복원하는 게 가장 어려운 일이었었고 복식 그대로인지를 갖다가 검증을 한 번씩 더 해주셔가지고…."]

이젠, 광복된 조국에서 '환하게 웃는' 독립운동가들의 얼굴.

이들의 헌신을 기리고 후손들에게도 남기려는 노력의 하나입니다.

[이승준/강원서부보훈지청 보훈팀장 : "광복회 강원도지부에서 발굴을 해주셨는데요. 어두운 사진으로만 기억하고 계신데 이렇게 밝은, 웃는 얼굴을 전시함으로써 새로운 이미지를 좀 알려드리는 계기가 되지 않을까…."]

광복 80주년을 맞아 복원된 강원지역 독립운동가 20인의 얼굴은 올해 10월, 강원광복기념관에서 관람객을 만납니다.

전시가 끝난 사진은 각 독립유공자의 후손에게 전달됩니다.

KBS 뉴스 임서영입니다.

촬영기자:고명기

