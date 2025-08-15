속초·수공, 강릉에 생수 지원

동영상 고정 취소

가뭄이 지속되는 강릉시에 생수 지원이 잇따르고 있습니다.



속초시는 어제(14일) 강릉시를 방문해 500밀리리터(ml)짜리 생수 3만 병을 전달했습니다.



이 생수는 속초시 공무원과 속초의 기업에서 마련했습니다.



이에 앞서, 한국수자원공사도 지난달(7월) 강릉시에 생수 3만 병을 지원했습니다.



