속초·수공, 강릉에 생수 지원
입력 2025.08.15 (09:05) 수정 2025.08.15 (09:48)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
가뭄이 지속되는 강릉시에 생수 지원이 잇따르고 있습니다.
속초시는 어제(14일) 강릉시를 방문해 500밀리리터(ml)짜리 생수 3만 병을 전달했습니다.
이 생수는 속초시 공무원과 속초의 기업에서 마련했습니다.
이에 앞서, 한국수자원공사도 지난달(7월) 강릉시에 생수 3만 병을 지원했습니다.
속초시는 어제(14일) 강릉시를 방문해 500밀리리터(ml)짜리 생수 3만 병을 전달했습니다.
이 생수는 속초시 공무원과 속초의 기업에서 마련했습니다.
이에 앞서, 한국수자원공사도 지난달(7월) 강릉시에 생수 3만 병을 지원했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 속초·수공, 강릉에 생수 지원
-
- 입력 2025-08-15 09:05:22
- 수정2025-08-15 09:48:54
가뭄이 지속되는 강릉시에 생수 지원이 잇따르고 있습니다.
속초시는 어제(14일) 강릉시를 방문해 500밀리리터(ml)짜리 생수 3만 병을 전달했습니다.
이 생수는 속초시 공무원과 속초의 기업에서 마련했습니다.
이에 앞서, 한국수자원공사도 지난달(7월) 강릉시에 생수 3만 병을 지원했습니다.
속초시는 어제(14일) 강릉시를 방문해 500밀리리터(ml)짜리 생수 3만 병을 전달했습니다.
이 생수는 속초시 공무원과 속초의 기업에서 마련했습니다.
이에 앞서, 한국수자원공사도 지난달(7월) 강릉시에 생수 3만 병을 지원했습니다.
-
-
노지영 기자 no@kbs.co.kr노지영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.