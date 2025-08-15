경기 화성시 서해안고속도로서 화물차 추돌사고…70대 운전자 중상

오늘(15일) 새벽 5시 40분쯤 경기도 화성시 서해안고속도로 매봉휴게소 인근에서 1톤 화물차가 앞서가던 25톤 트레일러 차량을 들이받았습니다.



이 사고로 1톤 화물차가 전도되면서 운전자인 70대 남성이 중상을 입고 병원으로 옮겨졌습니다.



경찰은 "음주 운전은 아니었다"며 "운전자가 퇴원하는 대로 사고 경위를 조사할 것"이라고 설명했습니다.



[사진 출처 : 시청자 이희윤 제공]



