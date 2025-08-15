남자테니스 1위 신네르, 하드코트 25연승…신시내티오픈 4강행

세계 1위 얀니크 신네르(이탈리아)가 남자프로테니스(ATP) 투어 신시내티오픈 4강에 진출했다.



신네르는 14일(현지시간) 미국 오하이오주 신시내티에서 열린 대회 8일째 남자 단식 8강전에서 펠릭스 오제알리아심(28위·캐나다)을 1시간 11분 만에 2-0(6-0, 6-2)으로 완파했다.



신네르의 하드코트 연승 행진은 25경기로 연장됐다.



그는 지난해 9월 중국 베이징 대회 결승에서 카를로스 알카라스(2위·스페인)에게 패한 뒤로는 하드코트에서 한 번도 안 졌다.



2000년 이후 하드코트에서 25연승을 올린 남자 선수는 로더 페더러(스위스), 노바크 조코비치(세르비아), 라파엘 나달(스페인), 앤디 머리(영국)에 이어 신네르가 5번째다.



신네르는 또 오제알리아심을 상대로 첫 승리를 거두며 상대 전적 1승 2패를 기록했다.



신네르는 터렌스 아트망(136위·프랑스)-홀게르 루네(9위·노르웨이) 경기 승자와 결승 진출을 다툰다



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



