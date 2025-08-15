KBS 다큐 3일 찍던 옛 안동역 광장에 폭발물 신고…현장 수색 중

KBS의 '다큐 3일' 특별판을 촬영 중이던 경북 안동시 운흥동 옛 안동역 광장에 폭발물을 터뜨리겠다는 신고가 접수돼 경찰이 현장 수색에 나섰습니다.



경북경찰청은 오늘(15일) 오전 7시 40분쯤, KBS 다큐 유튜브 라이브 방송 댓글 창에 "옛 안동역 광장에 폭발물을 터뜨리겠다"는 글이 올라왔다는 신고를 접수했다고 밝혔습니다.



이에 안동경찰서 초동대응팀과 경찰특공대가 투입돼 현장을 통제하고 수색하고 있습니다.



해당 장소에는 KBS '다큐 3일-10년 후 안동역 우리 다시 만날 수 있을까?'의 촬영으로 관계자와 많은 시민이 모여 있었던 상태였으며, 군중은 경찰의 안내에 따라 모두 안전한 곳으로 대피했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!