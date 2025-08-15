930뉴스

‘뇌물·국정개입’…윤석열·김건희 ‘부부 공범’되나

입력 2025.08.15 (09:39) 수정 2025.08.15 (09:43)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

4시간 만에 끝난 구속 후 첫 조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

4시간 만에 끝난 구속 후 첫 조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”
“전국민 검열” 반발 농성 돌입…전한길은 ‘경고’ 경징계

“전국민 검열” 반발 농성 돌입…전한길은 ‘경고’ 경징계

다음
[앵커]

김 여사는 변호인단에 "내가 다시 남편하고 살 수 있을까"라고 말했다고 하는데요.

특검은 김 여사와 윤석열 전 대통령을 뇌물 공범 관계가 아닌지 따져보고 있습니다.

목걸이, 시계 같은 '고가의 선물'을 받고 자리를 주거나 계약을 해주는, 이른바 '매관매직'.

영부인 혼자 할 순 없는 일이죠.

보도에 오승목 기자입니다.

[리포트]

목걸이와 브로치, 귀걸이 등 '순방 장신구' 선물, 그 이후엔 '서희건설 사위' 임명이 따라왔고.

[한덕수/전 국무총리/2022년 6월 : "(윤석열 대통령이) 며칠 뒤에 박성근 전직 검사님을 딱 이력서를 하나 보내주셨더라고요."]

고가 시계가 전달된 뒤엔, 대통령실 수의계약이 이어졌습니다.

[오정희/김건희 특검 특검보/지난 12일 : "대통령실 경호 관련 로봇개 수입 업체와 연관된 특가법상 알선수재 혐의로 수사하고 있습니다."]

알선수재 혐의가 적용된 건 금품을 받은 김건희 여사가 공무원이 아니기 때문입니다.

이 경우 금품을 준 쪽은 처벌 대상에서 제외됩니다.

서희건설 이봉관 회장도 이를 알고 전략적으로 자수서를 냈을 가능성이 있습니다.

그러나 특검팀은 앞으로 김 여사가 금품을 받고, 남편이 청탁을 이뤄주는 '공모 관계'였단 것을 입증할 방침입니다.

김 여사 단독 범행이면 알선수재이지만, 대통령 신분이었던 남편과 공범이 되면 '뇌물죄'가 성립됩니다.

뇌물죄가 인정되면 '금품'을 전달한 인물도 처벌받을 수 있습니다.

특검팀은 윤 전 대통령이 계속 조사에 응하지 않아 금품 수수 사실을 알았는지 확인하기 어려울 경우 '경제공동체' 법리 적용을 검토할 방침입니다.

법무부는 체포를 거부하는 윤 전 대통령에 대해 '단독 변호인 접견실' 제공을 중단하고 일반 수용자와 같은 대우를 하기로 했습니다.

또 체포영장을 집행하지 못한 구치소 측 책임을 물어, 서울구치소장을 인사 조치 했습니다.

KBS 뉴스 오승목입니다.

촬영기자:유현우/영상편집:한찬의/그래픽:이호영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘뇌물·국정개입’…윤석열·김건희 ‘부부 공범’되나
    • 입력 2025-08-15 09:39:22
    • 수정2025-08-15 09:43:24
    930뉴스
[앵커]

김 여사는 변호인단에 "내가 다시 남편하고 살 수 있을까"라고 말했다고 하는데요.

특검은 김 여사와 윤석열 전 대통령을 뇌물 공범 관계가 아닌지 따져보고 있습니다.

목걸이, 시계 같은 '고가의 선물'을 받고 자리를 주거나 계약을 해주는, 이른바 '매관매직'.

영부인 혼자 할 순 없는 일이죠.

보도에 오승목 기자입니다.

[리포트]

목걸이와 브로치, 귀걸이 등 '순방 장신구' 선물, 그 이후엔 '서희건설 사위' 임명이 따라왔고.

[한덕수/전 국무총리/2022년 6월 : "(윤석열 대통령이) 며칠 뒤에 박성근 전직 검사님을 딱 이력서를 하나 보내주셨더라고요."]

고가 시계가 전달된 뒤엔, 대통령실 수의계약이 이어졌습니다.

[오정희/김건희 특검 특검보/지난 12일 : "대통령실 경호 관련 로봇개 수입 업체와 연관된 특가법상 알선수재 혐의로 수사하고 있습니다."]

알선수재 혐의가 적용된 건 금품을 받은 김건희 여사가 공무원이 아니기 때문입니다.

이 경우 금품을 준 쪽은 처벌 대상에서 제외됩니다.

서희건설 이봉관 회장도 이를 알고 전략적으로 자수서를 냈을 가능성이 있습니다.

그러나 특검팀은 앞으로 김 여사가 금품을 받고, 남편이 청탁을 이뤄주는 '공모 관계'였단 것을 입증할 방침입니다.

김 여사 단독 범행이면 알선수재이지만, 대통령 신분이었던 남편과 공범이 되면 '뇌물죄'가 성립됩니다.

뇌물죄가 인정되면 '금품'을 전달한 인물도 처벌받을 수 있습니다.

특검팀은 윤 전 대통령이 계속 조사에 응하지 않아 금품 수수 사실을 알았는지 확인하기 어려울 경우 '경제공동체' 법리 적용을 검토할 방침입니다.

법무부는 체포를 거부하는 윤 전 대통령에 대해 '단독 변호인 접견실' 제공을 중단하고 일반 수용자와 같은 대우를 하기로 했습니다.

또 체포영장을 집행하지 못한 구치소 측 책임을 물어, 서울구치소장을 인사 조치 했습니다.

KBS 뉴스 오승목입니다.

촬영기자:유현우/영상편집:한찬의/그래픽:이호영
오승목
오승목 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 일본 이시바 총리, 야스쿠니 신사에 공물료 봉납

[속보] 일본 이시바 총리, 야스쿠니 신사에 공물료 봉납

이 대통령, 광화문 광장서 국민임명식…“국민주권으로 세우는 미래”

이 대통령, 광화문 광장서 국민임명식…“국민주권으로 세우는 미래”
‘광복절 특사’ 조국 출소…<br>“검찰 독재 종식의 상징 될 것”

‘광복절 특사’ 조국 출소…“검찰 독재 종식의 상징 될 것”
고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다

고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.