‘차기 총리 유력 후보’ 고이즈미, 야스쿠니 참배… 이시바 내각 각료 첫 확인

일본 현직 각료인 고이즈미 신지로 농림수산상이 일본의 패전일인 오늘 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사를 참배했다고 일본 공영방송 NHK 등이 보도했습니다.



차기 총리 유력 후보이자 고이즈미 준이치로 전 총리의 아들이기도 한 그는 지난해 패전일에도 각료 신분이 아닌 상황에서 야스쿠니 신사를 참배했습니다.



또, 환경상을 맡고 있던 2020년과 2021년에도 야스쿠니 신사를 참배한 적이 있습니다.



지난해 10월 이시바 시게루 내각 출범 이후 현직 각료의 야스쿠니 신사 참배가 확인된 것은 이번이 처음입니다.



고이즈미 신지로의 야스쿠니 신사 참배로 일본 패전일 현직 각료의 야스쿠니 신사 참배는 2020년 이후 6년 연속 이어졌습니다.



오늘 야스쿠니 신사엔 고바야시 다카유키 전 경제안보상과 하기우다 고이치 전 자민당 정무조사회장 등이 참배했습니다.



니시무라 야스토시 전 경제산업상과 모리야마 히로시 자민당 간사장도 각각 13일과 14일 야스쿠니 신사를 참배했습니다.



교도통신은 “초당파 의원 연맹인 ‘다 함께 야스쿠니신사를 참배하는 국회의원 모임’ 소속 의원들도 참배할 예정”이라며 “이시바 총리는 참배는 하지 않고 공물 대금을 봉납할 전망”이라고 전했습니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



