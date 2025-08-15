강원FC 오늘 제주 원정 경기…20일 코리아컵
입력 2025.08.15 (10:08)
프로축구 강원FC가 오늘(15일) 오후 7시 제주월드컵경기장에서 제주SK FC를 상대로 K리그 1(원), 26라운드 경기를 치릅니다.
강원FC는 최근 4경기 연속 무승에 그치며, 8승 7무 10패 승점 31점을 확보해, 리그 12개 팀 가운데 8위에 머물고 있습니다.
한편, 코리아컵 4강에 진출한 강원 FC는 오는 20일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 전북현대모터스와 1차전을 치르며, 2차전은 오는 27일 강릉 홈 경기장에서 열립니다.
