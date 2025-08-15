강원FC 오늘 제주 원정 경기…20일 코리아컵

동영상 고정 취소

프로축구 강원FC가 오늘(15일) 오후 7시 제주월드컵경기장에서 제주SK FC를 상대로 K리그 1(원), 26라운드 경기를 치릅니다.



강원FC는 최근 4경기 연속 무승에 그치며, 8승 7무 10패 승점 31점을 확보해, 리그 12개 팀 가운데 8위에 머물고 있습니다.



한편, 코리아컵 4강에 진출한 강원 FC는 오는 20일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 전북현대모터스와 1차전을 치르며, 2차전은 오는 27일 강릉 홈 경기장에서 열립니다.



