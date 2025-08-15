해파리 차단망 설치 제각각…쏘임 사고 기승

동영상 고정 취소

폭염이 이어지면 해파리가 기승을 부려 해수욕장의 쏘임사고가 잦습니다.



물놀이객 안전 대책이 필요한데요,



정작 기초단체마다 해파리 쏘임 사고 대응이 제각각입니다.



김아르내 기자가 취재했습니다.



[리포트]



연 평균 천만 명이 찾는 해운대해수욕장.



어민들이 노란 부표 아래에 그물을 칩니다.



해파리 차단망입니다.



이 차단망이 해수욕장 앞바다 1.2km 구간에서 맹독성 해파리 유입을 막아줍니다.



[이동훈/해운대구 해수욕장 시설팀장 : "(해파리) 퇴치가 우선이기 때문에 퇴치 용선을 먼저 긴급 투입을 했고, 늦었지만 차단망을 늦게라도 설치하기로 결정해서…."]



하지만 당국의 대처는 미흡했습니다.



사업자 선정 과정에서 어민들과 갈등이 빚어져 해파리 차단망 설치가 미뤄졌습니다.



최근 해파리 쏘임사고가 증가하자 해운대구는 개장 한 달 반 만에 차단망을 설치했습니다.



송정해수욕장은 사정이 더 심각합니다.



서핑 구역이 있다는 이유로 차단망을 설치하지 못했습니다.



해파리를 건져내는 퇴치선만 운영 중입니다.



[해운대구 관계자/음성변조 : "서핑 구역이 중간에 있으니까 이게 전체적으로 막을 수가 없으니까 이렇게 효과가 조금 미미한 것도 있고요."]



이처럼 기초단체별로 차단망 설치는 제각각.



송도해수욕장의 경우 예산이 없어서 차단망 설치를 못 했고, 임랑해수욕장은 설치 계획조차 짜지 않았습니다.



차단망 효과는 어느 정도 검증됐습니다.



부산 주요 해수욕장 중 올해 해파리 쏘임 사고는 광안리 6건, 일광 3건에 불과합니다.



두 곳 모두 차단망이 설치된 곳입니다.



차단망이 없었던 곳의 쏘임 사고는 해운대 35건, 송정 91건, 송도 35건에 달했습니다.



기초단체의 안일한 대응이, 물놀이객들의 해파리 쏘임 사고로 이어지고 있습니다.



KBS 뉴스 김아르내입니다.



촬영기자:허선귀/그래픽:조양성



