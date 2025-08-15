정선군, 생태계 교란종 제거 추진
입력 2025.08.15 (10:13) 수정 2025.08.15 (13:35)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
정선군이 생물 다양성 보전을 위해 이달(8월) 말까지 생태계 교란종을 제거합니다.
제거 대상은 9개 읍면의 하천변과 경작지, 제방 등 26만 8천여 제곱미터에 분포하는 단풍잎돼지풀과 돼지풀, 가시박 등 주요 생태계 교란 식물입니다.
정선군은 기간제 근로자를 채용해 작업 전 안전교육을 실시하고, 제거 작업을 진행할 계획입니다.
제거 대상은 9개 읍면의 하천변과 경작지, 제방 등 26만 8천여 제곱미터에 분포하는 단풍잎돼지풀과 돼지풀, 가시박 등 주요 생태계 교란 식물입니다.
정선군은 기간제 근로자를 채용해 작업 전 안전교육을 실시하고, 제거 작업을 진행할 계획입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 정선군, 생태계 교란종 제거 추진
-
- 입력 2025-08-15 10:13:29
- 수정2025-08-15 13:35:19
정선군이 생물 다양성 보전을 위해 이달(8월) 말까지 생태계 교란종을 제거합니다.
제거 대상은 9개 읍면의 하천변과 경작지, 제방 등 26만 8천여 제곱미터에 분포하는 단풍잎돼지풀과 돼지풀, 가시박 등 주요 생태계 교란 식물입니다.
정선군은 기간제 근로자를 채용해 작업 전 안전교육을 실시하고, 제거 작업을 진행할 계획입니다.
제거 대상은 9개 읍면의 하천변과 경작지, 제방 등 26만 8천여 제곱미터에 분포하는 단풍잎돼지풀과 돼지풀, 가시박 등 주요 생태계 교란 식물입니다.
정선군은 기간제 근로자를 채용해 작업 전 안전교육을 실시하고, 제거 작업을 진행할 계획입니다.
-
-
정창환 기자 hwan0201@kbs.co.kr정창환 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.