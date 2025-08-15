정선군, 생태계 교란종 제거 추진

동영상 고정 취소

정선군이 생물 다양성 보전을 위해 이달(8월) 말까지 생태계 교란종을 제거합니다.



제거 대상은 9개 읍면의 하천변과 경작지, 제방 등 26만 8천여 제곱미터에 분포하는 단풍잎돼지풀과 돼지풀, 가시박 등 주요 생태계 교란 식물입니다.



정선군은 기간제 근로자를 채용해 작업 전 안전교육을 실시하고, 제거 작업을 진행할 계획입니다.



