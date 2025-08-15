임성재·김시우, PGA 투어 PO 최종전 1R서 나란히 공동 25위

임성재와 김시우가 미국프로골프(PGA) 투어 챔피언십 출전 기회가 걸린 플레이오프 최종전 1라운드에서 나란히 공동 25위를 기록했다.



임성재는 15일(한국시간) 미국 메릴랜드주 오윙스 밀스의 케이브스 밸리 골프 클럽(파70·7천601야드)에서 열린 BMW 챔피언십(총상금 2천만달러) 1라운드에서 버디 2개, 보기 3개로 1오버파 71타를 쳤다.



그는 2번 홀(파4)에서 투온에 실패해 보기를 기록했으나 4번 홀(파5)에서 버디를 잡아 만회했다. 8.2ｍ 이글 퍼트를 놓친 건 아쉬웠다.



임성재는 12번 홀(파4)에서 2.7ｍ 파 퍼트를 실패해 보기를 기록했으나 13번 홀(파3)에서 티샷을 홀 4.3ｍ 옆에 붙인 뒤 버디 퍼트를 성공해 다시 타수를 줄였다.



그는 14번 홀(파4)에서 다시 보기를 범한 뒤 나머지 4개 홀에서 모두 파를 기록하며 1오버파로 라운드를 마쳤다.



PGA 투어 챔피언십은 이 대회 종료 시점 기준 페덱스컵 순위 상위 30명의 선수에게 출전권을 부여한다.



25위 임성재는 현재 순위를 사수해야 한다. 그는 7년 연속 투어 챔피언십 진출에 도전한다.



페덱스컵 41위 김시우는 뒷심이 아쉬웠다.



버디 4개, 보기 3개, 더블 보기 1개로 1오버파 71타를 쳤는데, 보기와 더블보기가 후반에 몰렸다.



전반을 1언더파로 마친 김시우는 15번 홀까지 2언더파를 치면서 상위권에 이름을 올렸다.



그러나 17번 홀(파3)에서 티샷을 그린 위에 올려놓지 못해 보기를 범했다.



마지막 18번 홀(파5)에선 더블 보기가 나왔다.



두 번째 샷이 그린 뒤 러프에 빠졌고, 김시우는 두 번 연속 탈출에 실패하면서 타수를 잃었다.



선두는 8언더파 62타를 친 로버트 매킨타이어(스코틀랜드)가 올랐고, 토미 플리트우드(잉글랜드)는 5언더파 65타로 뒤를 이었다.



세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 마지막 4개 홀에서 버디 3개를 쏟아내는 집중력을 보이며 4언더파 66타로 3위에 이름을 올렸다.



빅토르 호블란(노르웨이), 벤 그리핀(미국), 리키 파울러(미국)는 3언더파 67타로 공동 4위를 이뤘다.



미국 교포 마이클 김 등 총 5명은 2언더파 68타로 공동 7위를 기록했다.



세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)는 이븐파 70타로 공동 15위에 자리 잡았다.



버드 컬리(미국)는 49명의 출전 선수 중 유일하게 일몰로 1라운드를 모두 소화하지 못했다.



17번 홀까지 1언더파를 친 컬리는 16일 18번 홀을 돈 뒤 2라운드에 임한다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



