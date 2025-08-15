연합뉴스

임성재·김시우, PGA 투어 PO 최종전 1R서 나란히 공동 25위

입력 2025.08.15 (10:13) 수정 2025.08.15 (10:14)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

임성재와 김시우가 미국프로골프(PGA) 투어 챔피언십 출전 기회가 걸린 플레이오프 최종전 1라운드에서 나란히 공동 25위를 기록했다.

임성재는 15일(한국시간) 미국 메릴랜드주 오윙스 밀스의 케이브스 밸리 골프 클럽(파70·7천601야드)에서 열린 BMW 챔피언십(총상금 2천만달러) 1라운드에서 버디 2개, 보기 3개로 1오버파 71타를 쳤다.

그는 2번 홀(파4)에서 투온에 실패해 보기를 기록했으나 4번 홀(파5)에서 버디를 잡아 만회했다. 8.2ｍ 이글 퍼트를 놓친 건 아쉬웠다.

임성재는 12번 홀(파4)에서 2.7ｍ 파 퍼트를 실패해 보기를 기록했으나 13번 홀(파3)에서 티샷을 홀 4.3ｍ 옆에 붙인 뒤 버디 퍼트를 성공해 다시 타수를 줄였다.

그는 14번 홀(파4)에서 다시 보기를 범한 뒤 나머지 4개 홀에서 모두 파를 기록하며 1오버파로 라운드를 마쳤다.

PGA 투어 챔피언십은 이 대회 종료 시점 기준 페덱스컵 순위 상위 30명의 선수에게 출전권을 부여한다.

25위 임성재는 현재 순위를 사수해야 한다. 그는 7년 연속 투어 챔피언십 진출에 도전한다.

페덱스컵 41위 김시우는 뒷심이 아쉬웠다.

버디 4개, 보기 3개, 더블 보기 1개로 1오버파 71타를 쳤는데, 보기와 더블보기가 후반에 몰렸다.

전반을 1언더파로 마친 김시우는 15번 홀까지 2언더파를 치면서 상위권에 이름을 올렸다.

그러나 17번 홀(파3)에서 티샷을 그린 위에 올려놓지 못해 보기를 범했다.

마지막 18번 홀(파5)에선 더블 보기가 나왔다.

두 번째 샷이 그린 뒤 러프에 빠졌고, 김시우는 두 번 연속 탈출에 실패하면서 타수를 잃었다.

선두는 8언더파 62타를 친 로버트 매킨타이어(스코틀랜드)가 올랐고, 토미 플리트우드(잉글랜드)는 5언더파 65타로 뒤를 이었다.

세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 마지막 4개 홀에서 버디 3개를 쏟아내는 집중력을 보이며 4언더파 66타로 3위에 이름을 올렸다.

빅토르 호블란(노르웨이), 벤 그리핀(미국), 리키 파울러(미국)는 3언더파 67타로 공동 4위를 이뤘다.

미국 교포 마이클 김 등 총 5명은 2언더파 68타로 공동 7위를 기록했다.

세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)는 이븐파 70타로 공동 15위에 자리 잡았다.

버드 컬리(미국)는 49명의 출전 선수 중 유일하게 일몰로 1라운드를 모두 소화하지 못했다.

17번 홀까지 1언더파를 친 컬리는 16일 18번 홀을 돈 뒤 2라운드에 임한다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 임성재·김시우, PGA 투어 PO 최종전 1R서 나란히 공동 25위
    • 입력 2025-08-15 10:13:36
    • 수정2025-08-15 10:14:57
    연합뉴스
임성재와 김시우가 미국프로골프(PGA) 투어 챔피언십 출전 기회가 걸린 플레이오프 최종전 1라운드에서 나란히 공동 25위를 기록했다.

임성재는 15일(한국시간) 미국 메릴랜드주 오윙스 밀스의 케이브스 밸리 골프 클럽(파70·7천601야드)에서 열린 BMW 챔피언십(총상금 2천만달러) 1라운드에서 버디 2개, 보기 3개로 1오버파 71타를 쳤다.

그는 2번 홀(파4)에서 투온에 실패해 보기를 기록했으나 4번 홀(파5)에서 버디를 잡아 만회했다. 8.2ｍ 이글 퍼트를 놓친 건 아쉬웠다.

임성재는 12번 홀(파4)에서 2.7ｍ 파 퍼트를 실패해 보기를 기록했으나 13번 홀(파3)에서 티샷을 홀 4.3ｍ 옆에 붙인 뒤 버디 퍼트를 성공해 다시 타수를 줄였다.

그는 14번 홀(파4)에서 다시 보기를 범한 뒤 나머지 4개 홀에서 모두 파를 기록하며 1오버파로 라운드를 마쳤다.

PGA 투어 챔피언십은 이 대회 종료 시점 기준 페덱스컵 순위 상위 30명의 선수에게 출전권을 부여한다.

25위 임성재는 현재 순위를 사수해야 한다. 그는 7년 연속 투어 챔피언십 진출에 도전한다.

페덱스컵 41위 김시우는 뒷심이 아쉬웠다.

버디 4개, 보기 3개, 더블 보기 1개로 1오버파 71타를 쳤는데, 보기와 더블보기가 후반에 몰렸다.

전반을 1언더파로 마친 김시우는 15번 홀까지 2언더파를 치면서 상위권에 이름을 올렸다.

그러나 17번 홀(파3)에서 티샷을 그린 위에 올려놓지 못해 보기를 범했다.

마지막 18번 홀(파5)에선 더블 보기가 나왔다.

두 번째 샷이 그린 뒤 러프에 빠졌고, 김시우는 두 번 연속 탈출에 실패하면서 타수를 잃었다.

선두는 8언더파 62타를 친 로버트 매킨타이어(스코틀랜드)가 올랐고, 토미 플리트우드(잉글랜드)는 5언더파 65타로 뒤를 이었다.

세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 마지막 4개 홀에서 버디 3개를 쏟아내는 집중력을 보이며 4언더파 66타로 3위에 이름을 올렸다.

빅토르 호블란(노르웨이), 벤 그리핀(미국), 리키 파울러(미국)는 3언더파 67타로 공동 4위를 이뤘다.

미국 교포 마이클 김 등 총 5명은 2언더파 68타로 공동 7위를 기록했다.

세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)는 이븐파 70타로 공동 15위에 자리 잡았다.

버드 컬리(미국)는 49명의 출전 선수 중 유일하게 일몰로 1라운드를 모두 소화하지 못했다.

17번 홀까지 1언더파를 친 컬리는 16일 18번 홀을 돈 뒤 2라운드에 임한다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[풀영상] 올해 광복절 경축사…무슨 내용 담겼나?

[풀영상] 올해 광복절 경축사…무슨 내용 담겼나?
[속보] 일본 이시바 총리, <br>야스쿠니 신사에 공물료 봉납

[속보] 일본 이시바 총리, 야스쿠니 신사에 공물료 봉납

‘광복절 특사’ 조국 출소…<br>“검찰 독재 종식의 상징 될 것”

‘광복절 특사’ 조국 출소…“검찰 독재 종식의 상징 될 것”
고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다

고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.