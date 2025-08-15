고국 나들이에서 힘 얻은 박성현, LPGA 1R 공동2위

깊은 침체에 빠졌던 박성현이 부활의 신호탄을 쏘아 올렸다.



박성현은 15일(한국시간) 미국 오리건주 포틀랜드의 컬럼비아 에지워터 컨트리클럽(파72)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 스탠더드 포틀랜드 클래식(총상금 200만달러) 1라운드에서 7언더파 65타를 때렸다.



8언더파 64타를 쳐 선두에 나선 아델라 세르노섹(프랑스)에 1타 뒤진 공동 2위에 오른 박성현은 우승 경쟁에 뛰어들 발판을 마련했다.



1988년생 이정은, 브룩 헨더슨(캐나다), 미란다 왕(중국), 글린 코어(미국) 등이 박성현과 함께 공동 2위에 포진했다.



박성현은 LPGA투어에서 메이저 2승을 포함해 7번 우승해 한때 세계랭킹 1위에도 올랐지만 2020년부터 부상 후유증 등으로 끝 모를 부진에 빠졌고 작년에는 아예 1년을 쉬었다.



병가에서 복귀한 올해도 11개 대회에서 9번이나 컷 탈락했고 한번도 10위 이내에 이름을 올리지 못하는 부진이 이어졌다.



그랬던 박성현은 지난 10일 끝난 한국여자프로골프(KLPGA)투어 제주 삼다수 마스터스에서 공동 11위로 선전한 뒤 "두려운 게 하나도 없을 만큼 샷과 퍼팅이 좋았다. 미국에서도 잘 할 수 있을 것 같다. 힘을 얻어서 미국으로 간다"고 말한 바 있다.



스탠더드 포틀랜드 클래식을 포함해 앞으로 4개 대회에서 현재 147위에 머문 CME 랭킹을 80위 이내로 끌어 올려야 시즌 남은 대회에 출전할 수 있는 박성현은 배수진을 친 만큼 한동안 불 수 없었던 거의 완벽에 가까운 경기를 펼쳤다.



2∼5번 홀에서 4연속 버디를 잡아냈고 6번 홀(파4) 보기도 7번 홀(파5) 버디로 금세 만회했다.



10번(파5), 12번(파5), 13번 홀(파3)에서 타수를 더 줄인 박성현은 남은 5개 홀에서 버디를 보태지 못한 게 아쉬웠다.



티샷 평균 비거리가 267야드에 이르렀고 페어웨이와 그린을 각각 세 번밖에 놓치지 않는 안정적인 샷이 돋보였다,



28개로 막은 퍼팅도 수준급이었다.



박성현은 "최근 샷과 퍼팅이 점점 편해지고 있다는 느낌이었는데 오늘 딱 그대로 나와줬다. 자신 있게 스윙했고 그린에서도 퍼트할 때마다 아주 좋은 느낌이었다"고 흡족한 마음을 드러냈다.



박성현은 "이번 대회 직전에 한국에서 대회를 치렀는데 그 대회를 준비하는 한 달 동안 최대한 일관성을 높이는 데 집중했고, 그런 준비가 이번 대회까지 그대로 이어진 것 같다"고 고국 나들이가 힘이 됐다는 사실을 밝혔다.



미국에 진출한 뒤 한 번도 우승한 적은 없지만 꿋꿋하게 LPGA투어에서 계속 뛰는 37세 노장 이정은도 이글 1개와 버디 6개를 뽑아내며 힘을 냈다.



10번 홀에서 경기를 시작한 이정은은 1번 홀(파4)에서 두 번째 샷이 홀에 빨려 들어가는 이글을 잡아냈다.



시즌 2승을 노리는 유해란은 6언더파 66타를 쳐 공동선두 그룹에 1타 뒤진 공동 6위에 올랐다.



이번 시즌 들어 부진한 고진영도 5언더파 67타를 적어내 공동 12위로 첫날을 마쳤다.



올해 LPGA투어에 합류해 9개 대회에서 컷 통과 2번에 최고 성적이 마이어 클래식 공동 22위일 만큼 존재감이 없던 세르노섹은 이글 1개와 버디 6개를 쓸어 담아 깜짝 선두에 나섰다.



10번 홀에서 경기를 시작한 세르노섹은 4번 홀부터 9번 홀까지 6개 홀에서 이글 1개와 버디 4개를 뽑아내며 단숨에 선두로 뛰어올랐다.



[사진 출처 : AFP·게티이미지=연합뉴스]



