이 대통령, 오늘 저녁 광화문 광장서 ‘국민임명식’

이재명 대통령이 광복절인 오늘(15일) 서울 광화문광장에서 열리는 국민임명식에 참석해 국민 대표 80인으로부터 임명장을 받습니다.



행사는 오늘 저녁 8시부터 광화문광장에서 열리며 KBS를 통해 생중계됩니다.



‘광복 80년, 국민 주권으로 미래를 세우다’로 명칭된 국민임명식에는 국가 주요 인사와 인터넷 사전 신청을 통해 선정된 국민 3천여 명 등 약 만 명이 참석할 예정입니다.



오늘 무대에는 각계각층을 대표하는 국민 대표 80인이 올라 대통령에게 임명장을 수여합니다.



대표단에는 광복군 독립운동가로 광복둥이인 고 목연욱 지사의 아들 목장균 씨, 이국종 국군대전병원장, 이연수 NC AI 대표, 허가영 영화감독 등이 포함됐습니다.



오늘 행사에는 문재인 전 대통령 내외와 고 노무현 전 대통령 가족도 참석합니다.



이명박, 박근혜 전 대통령은 건강상 이유로 불참을 통보했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!