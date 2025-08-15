정치

이 대통령, 오늘 저녁 광화문 광장서 ‘국민임명식’

입력 2025.08.15 (10:21) 수정 2025.08.15 (10:43)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이재명 대통령이 광복절인 오늘(15일) 서울 광화문광장에서 열리는 국민임명식에 참석해 국민 대표 80인으로부터 임명장을 받습니다.

행사는 오늘 저녁 8시부터 광화문광장에서 열리며 KBS를 통해 생중계됩니다.

‘광복 80년, 국민 주권으로 미래를 세우다’로 명칭된 국민임명식에는 국가 주요 인사와 인터넷 사전 신청을 통해 선정된 국민 3천여 명 등 약 만 명이 참석할 예정입니다.

오늘 무대에는 각계각층을 대표하는 국민 대표 80인이 올라 대통령에게 임명장을 수여합니다.

대표단에는 광복군 독립운동가로 광복둥이인 고 목연욱 지사의 아들 목장균 씨, 이국종 국군대전병원장, 이연수 NC AI 대표, 허가영 영화감독 등이 포함됐습니다.

오늘 행사에는 문재인 전 대통령 내외와 고 노무현 전 대통령 가족도 참석합니다.

이명박, 박근혜 전 대통령은 건강상 이유로 불참을 통보했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이 대통령, 오늘 저녁 광화문 광장서 ‘국민임명식’
    • 입력 2025-08-15 10:21:25
    • 수정2025-08-15 10:43:59
    정치
이재명 대통령이 광복절인 오늘(15일) 서울 광화문광장에서 열리는 국민임명식에 참석해 국민 대표 80인으로부터 임명장을 받습니다.

행사는 오늘 저녁 8시부터 광화문광장에서 열리며 KBS를 통해 생중계됩니다.

‘광복 80년, 국민 주권으로 미래를 세우다’로 명칭된 국민임명식에는 국가 주요 인사와 인터넷 사전 신청을 통해 선정된 국민 3천여 명 등 약 만 명이 참석할 예정입니다.

오늘 무대에는 각계각층을 대표하는 국민 대표 80인이 올라 대통령에게 임명장을 수여합니다.

대표단에는 광복군 독립운동가로 광복둥이인 고 목연욱 지사의 아들 목장균 씨, 이국종 국군대전병원장, 이연수 NC AI 대표, 허가영 영화감독 등이 포함됐습니다.

오늘 행사에는 문재인 전 대통령 내외와 고 노무현 전 대통령 가족도 참석합니다.

이명박, 박근혜 전 대통령은 건강상 이유로 불참을 통보했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
방준원
방준원 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[풀영상] 올해 광복절 경축사…무슨 내용 담겼나?

[풀영상] 올해 광복절 경축사…무슨 내용 담겼나?
[속보] 일본 이시바 총리, <br>야스쿠니 신사에 공물료 봉납

[속보] 일본 이시바 총리, 야스쿠니 신사에 공물료 봉납

‘광복절 특사’ 조국 출소…<br>“검찰 독재 종식의 상징 될 것”

‘광복절 특사’ 조국 출소…“검찰 독재 종식의 상징 될 것”
고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다

고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.