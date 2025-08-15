울산시 건축 대상에 ‘태화복합문화공간 만디’
입력 2025.08.15 (10:22) 수정 2025.08.15 (14:30)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
올해 울산시 건축상 대상작으로 '태화복합문화공간 만디'가 선정됐습니다.
시민과 전문가로 구성된 심사위원회는 "해당 건축물이 경사지를 활용한 세련된 외형과 내·외부 공간의 유기적 연계가 돋보였다"고 평가했습니다.
최우수상에는 종하이노베이션센터와 삼산해솔청소년센터 등 6곳이 선정됐습니다.
수상작은 다음 달 18일부터 열릴 울산건축문화제에서 모형과 사진으로 전시됩니다.
시민과 전문가로 구성된 심사위원회는 "해당 건축물이 경사지를 활용한 세련된 외형과 내·외부 공간의 유기적 연계가 돋보였다"고 평가했습니다.
최우수상에는 종하이노베이션센터와 삼산해솔청소년센터 등 6곳이 선정됐습니다.
수상작은 다음 달 18일부터 열릴 울산건축문화제에서 모형과 사진으로 전시됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 울산시 건축 대상에 ‘태화복합문화공간 만디’
-
- 입력 2025-08-15 10:22:49
- 수정2025-08-15 14:30:35
올해 울산시 건축상 대상작으로 '태화복합문화공간 만디'가 선정됐습니다.
시민과 전문가로 구성된 심사위원회는 "해당 건축물이 경사지를 활용한 세련된 외형과 내·외부 공간의 유기적 연계가 돋보였다"고 평가했습니다.
최우수상에는 종하이노베이션센터와 삼산해솔청소년센터 등 6곳이 선정됐습니다.
수상작은 다음 달 18일부터 열릴 울산건축문화제에서 모형과 사진으로 전시됩니다.
시민과 전문가로 구성된 심사위원회는 "해당 건축물이 경사지를 활용한 세련된 외형과 내·외부 공간의 유기적 연계가 돋보였다"고 평가했습니다.
최우수상에는 종하이노베이션센터와 삼산해솔청소년센터 등 6곳이 선정됐습니다.
수상작은 다음 달 18일부터 열릴 울산건축문화제에서 모형과 사진으로 전시됩니다.
-
-
허성권 기자 hsknews@kbs.co.kr허성권 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.