내년도 대구 공립 교사 채용 24% 증가

내년도 대구·경북의 공립학교 교사 채용인원이 늘었습니다.



시도 교육청이 공개한 내년 교사 채용 규모를 보면, 대구는 초등 78명, 중등 102명 등으로 올해보다 24% 증가했습니다.



경북은 초등 294명, 중등 131명 등입니다.



채용인원은 교사 정년과 퇴직 규모, 학생·학급 수 등을 종합적으로 반영해 산정됐습니다.



