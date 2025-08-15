내년도 대구 공립 교사 채용 24% 증가
입력 2025.08.15 (10:32) 수정 2025.08.15 (14:23)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
내년도 대구·경북의 공립학교 교사 채용인원이 늘었습니다.
시도 교육청이 공개한 내년 교사 채용 규모를 보면, 대구는 초등 78명, 중등 102명 등으로 올해보다 24% 증가했습니다.
경북은 초등 294명, 중등 131명 등입니다.
채용인원은 교사 정년과 퇴직 규모, 학생·학급 수 등을 종합적으로 반영해 산정됐습니다.
시도 교육청이 공개한 내년 교사 채용 규모를 보면, 대구는 초등 78명, 중등 102명 등으로 올해보다 24% 증가했습니다.
경북은 초등 294명, 중등 131명 등입니다.
채용인원은 교사 정년과 퇴직 규모, 학생·학급 수 등을 종합적으로 반영해 산정됐습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 내년도 대구 공립 교사 채용 24% 증가
-
- 입력 2025-08-15 10:32:44
- 수정2025-08-15 14:23:38
내년도 대구·경북의 공립학교 교사 채용인원이 늘었습니다.
시도 교육청이 공개한 내년 교사 채용 규모를 보면, 대구는 초등 78명, 중등 102명 등으로 올해보다 24% 증가했습니다.
경북은 초등 294명, 중등 131명 등입니다.
채용인원은 교사 정년과 퇴직 규모, 학생·학급 수 등을 종합적으로 반영해 산정됐습니다.
시도 교육청이 공개한 내년 교사 채용 규모를 보면, 대구는 초등 78명, 중등 102명 등으로 올해보다 24% 증가했습니다.
경북은 초등 294명, 중등 131명 등입니다.
채용인원은 교사 정년과 퇴직 규모, 학생·학급 수 등을 종합적으로 반영해 산정됐습니다.
-
-
이종영 기자 myshk@kbs.co.kr이종영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.