사회 ‘3대 특검’ 수사

김홍균 전 외교차관, 해병특검 참고인 출석…‘이종섭 도피’ 의혹 조사

입력 2025.08.15 (10:42) 수정 2025.08.15 (10:58)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

김홍균 전 외교부 차관이 이종섭 전 국방부 장관의 주호주대사 임명과 관련한 '범인도피' 의혹 조사를 받기 위해 이명현 순직해병 특별검사(특검)팀에 출석했습니다.

김 전 차관은 오늘(15일) 오전 서울 서초구에 있는 해병특검 사무실에 참고인 신분으로 조사를 받기 위해 출석했습니다.

김 전 차관은 출석에 앞서 '졸속 심사를 인정하느냐', '공관장 자격심사위에 참여했느냐', '서면 심의가 일반적이냐'고 묻는 취재진 질문에 아무런 답을 하지 않았습니다.

김 전 차관은 지난해 1월 외교부에서 진행된 이종섭 전 장관에 대한 공관장 자격심사위원회에 심사위원으로 참여한 인물로 전해졌습니다.

특검팀은 김 전 차관을 상대로 당시 심의가 어떻게 이뤄졌는지와 논의 내용 등을 확인할 계획입니다.

순직해병 사건에 대한 수사 외압 의혹과 관련해선 김동혁 전 국방부 검찰단장이 지난 13일에 이어 두 번째로 피의자 신분으로 출석해 조사를 받았습니다.

오늘 오전 조사에 앞서 취재진과 만난 김 전 단장은 '수사와 관련해 상부 지시를 받지 않았다고 했는데 조사 때에도 그렇게 진술했는지' 묻는 질문에 "성실히 조사에 임하겠다"고 말했습니다.

특검팀은 김 전 단장이 당시 순직해병 사건의 수사단장이던 박정훈 대령을 집단항명수괴죄로 입건하고 사건 기록을 회수한 과정에서 불법 행위를 저질렀는지와 박 대령에 대한 구속영장에 허위 사실을 기재했는지 등을 확인하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 김홍균 전 외교차관, 해병특검 참고인 출석…‘이종섭 도피’ 의혹 조사
    • 입력 2025-08-15 10:42:19
    • 수정2025-08-15 10:58:53
    사회
김홍균 전 외교부 차관이 이종섭 전 국방부 장관의 주호주대사 임명과 관련한 '범인도피' 의혹 조사를 받기 위해 이명현 순직해병 특별검사(특검)팀에 출석했습니다.

김 전 차관은 오늘(15일) 오전 서울 서초구에 있는 해병특검 사무실에 참고인 신분으로 조사를 받기 위해 출석했습니다.

김 전 차관은 출석에 앞서 '졸속 심사를 인정하느냐', '공관장 자격심사위에 참여했느냐', '서면 심의가 일반적이냐'고 묻는 취재진 질문에 아무런 답을 하지 않았습니다.

김 전 차관은 지난해 1월 외교부에서 진행된 이종섭 전 장관에 대한 공관장 자격심사위원회에 심사위원으로 참여한 인물로 전해졌습니다.

특검팀은 김 전 차관을 상대로 당시 심의가 어떻게 이뤄졌는지와 논의 내용 등을 확인할 계획입니다.

순직해병 사건에 대한 수사 외압 의혹과 관련해선 김동혁 전 국방부 검찰단장이 지난 13일에 이어 두 번째로 피의자 신분으로 출석해 조사를 받았습니다.

오늘 오전 조사에 앞서 취재진과 만난 김 전 단장은 '수사와 관련해 상부 지시를 받지 않았다고 했는데 조사 때에도 그렇게 진술했는지' 묻는 질문에 "성실히 조사에 임하겠다"고 말했습니다.

특검팀은 김 전 단장이 당시 순직해병 사건의 수사단장이던 박정훈 대령을 집단항명수괴죄로 입건하고 사건 기록을 회수한 과정에서 불법 행위를 저질렀는지와 박 대령에 대한 구속영장에 허위 사실을 기재했는지 등을 확인하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김지숙
김지숙 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?

[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?
‘뇌물·국정개입’…윤석열·김건희 ‘부부 공범’되나

‘뇌물·국정개입’…윤석열·김건희 ‘부부 공범’되나
4시간 만에 끝난 구속 후 첫 조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

4시간 만에 끝난 구속 후 첫 조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”
‘김건희 집사’ 김예성, 구속 여부 이르면 오늘 결정

‘김건희 집사’ 김예성, 구속 여부 이르면 오늘 결정

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[풀영상] 올해 광복절 경축사…무슨 내용 담겼나?

[풀영상] 올해 광복절 경축사…무슨 내용 담겼나?
[속보] 일본 이시바 총리, <br>야스쿠니 신사에 공물료 봉납

[속보] 일본 이시바 총리, 야스쿠니 신사에 공물료 봉납

‘광복절 특사’ 조국 출소…<br>“검찰 독재 종식의 상징 될 것”

‘광복절 특사’ 조국 출소…“검찰 독재 종식의 상징 될 것”
고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다

고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.