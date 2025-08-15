충북 구름 많고 5~40mm 비…중남부 폭염주의보
입력 2025.08.15 (10:47) 수정 2025.08.15 (10:56)
광복절인 오늘, 충북은 구름이 많이 끼겠습니다.
오후까지 일부 지역에는 5~40mm의 소나기가 내리겠습니다.
무더위가 계속돼 현재 청주와 괴산, 옥천, 영동에는 폭염주의보가 내려진 상태입니다.
낮 최고 기온은 30도에서 32도로 예상됩니다.
