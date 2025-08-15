청주 호우피해지역 지적측량 수수료 감면

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

충청북도가 지난달 수해를 입어 특별재난지역으로 선포된 청주시 오창읍과 옥산면 주민들의 지적 측량 수수료를 감면해줍니다.



수수료는 시설물 종류에 따라 절반이나 전액 감면받을 수 있습니다.



신청은 청주시 민원실과 지역 행정복지센터에서 접수합니다.



