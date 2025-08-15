청주 호우피해지역 지적측량 수수료 감면
입력 2025.08.15 (10:48) 수정 2025.08.15 (13:58)
충청북도가 지난달 수해를 입어 특별재난지역으로 선포된 청주시 오창읍과 옥산면 주민들의 지적 측량 수수료를 감면해줍니다.
수수료는 시설물 종류에 따라 절반이나 전액 감면받을 수 있습니다.
신청은 청주시 민원실과 지역 행정복지센터에서 접수합니다.
청주 호우피해지역 지적측량 수수료 감면
입력 2025-08-15 10:48:57
수정2025-08-15 13:58:20
