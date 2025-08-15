충북참여연대, 친일재산 환수 제도 마련 촉구
입력 2025.08.15 (10:49) 수정 2025.08.15 (13:59)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
충북참여자치시민연대는 어제 성명을 내고 정부와 국회에 친일 재산을 환수하기 위한 법적·제도적 기반 마련을 촉구했습니다.
이들은 친일 행위로 축적된 재산 상당수가 환수되지 않고 있지만 환수 작업은 2010년, 친일 재산 조사위원회가 해산된 뒤 사실상 멈춰있다면서 국가 차원의 관련 실태 조사와 환수를 촉구했습니다.
이들은 친일 행위로 축적된 재산 상당수가 환수되지 않고 있지만 환수 작업은 2010년, 친일 재산 조사위원회가 해산된 뒤 사실상 멈춰있다면서 국가 차원의 관련 실태 조사와 환수를 촉구했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 충북참여연대, 친일재산 환수 제도 마련 촉구
-
- 입력 2025-08-15 10:49:30
- 수정2025-08-15 13:59:05
충북참여자치시민연대는 어제 성명을 내고 정부와 국회에 친일 재산을 환수하기 위한 법적·제도적 기반 마련을 촉구했습니다.
이들은 친일 행위로 축적된 재산 상당수가 환수되지 않고 있지만 환수 작업은 2010년, 친일 재산 조사위원회가 해산된 뒤 사실상 멈춰있다면서 국가 차원의 관련 실태 조사와 환수를 촉구했습니다.
이들은 친일 행위로 축적된 재산 상당수가 환수되지 않고 있지만 환수 작업은 2010년, 친일 재산 조사위원회가 해산된 뒤 사실상 멈춰있다면서 국가 차원의 관련 실태 조사와 환수를 촉구했습니다.
-
-
민수아 기자 msa46@kbs.co.kr민수아 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.