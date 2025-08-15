충북참여연대, 친일재산 환수 제도 마련 촉구

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

충북참여자치시민연대는 어제 성명을 내고 정부와 국회에 친일 재산을 환수하기 위한 법적·제도적 기반 마련을 촉구했습니다.



이들은 친일 행위로 축적된 재산 상당수가 환수되지 않고 있지만 환수 작업은 2010년, 친일 재산 조사위원회가 해산된 뒤 사실상 멈춰있다면서 국가 차원의 관련 실태 조사와 환수를 촉구했습니다.



