930뉴스(춘천)

강원 국회의원, 특별교부세 200억 원 확보

입력 2025.08.15 (10:51) 수정 2025.08.15 (13:46)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

전현직 평창 공무원 3명 ‘징역형’…최고 ‘징역 10년’

전현직 평창 공무원 3명 ‘징역형’…최고 ‘징역 10년’
홍천, 상수원보호구역 불법행위 특별단속

홍천, 상수원보호구역 불법행위 특별단속

다음
강원 국회의원들이 지역 재해·재난 대응을 위해 특별교부세 200억 원을 확보한 것으로 집계됐습니다.

의원별로는 이양수, 유상범, 이철규 의원이 급경사지 정비와 하천범람 예방사업 등을 위해 각각 40억 원 이상씩 확보했습니다.

이어, 한기호 의원이 산림재해 복구공사 등으로 36억 원을 가져왔습니다.

이밖에, 허영, 송기헌, 박정하 의원도 각각 10억 원대의 사업비를 확보했고, 권성동 의원도 6억 원을 마련했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 강원 국회의원, 특별교부세 200억 원 확보
    • 입력 2025-08-15 10:51:15
    • 수정2025-08-15 13:46:58
    930뉴스(춘천)
강원 국회의원들이 지역 재해·재난 대응을 위해 특별교부세 200억 원을 확보한 것으로 집계됐습니다.

의원별로는 이양수, 유상범, 이철규 의원이 급경사지 정비와 하천범람 예방사업 등을 위해 각각 40억 원 이상씩 확보했습니다.

이어, 한기호 의원이 산림재해 복구공사 등으로 36억 원을 가져왔습니다.

이밖에, 허영, 송기헌, 박정하 의원도 각각 10억 원대의 사업비를 확보했고, 권성동 의원도 6억 원을 마련했습니다.
이청초
이청초 기자

이 기사가 좋으셨다면

춘천-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “독립투쟁 역사 제대로 기억”…<br>한일협력·남북대화 메시지도

이 대통령 “독립투쟁 역사 제대로 기억”…한일협력·남북대화 메시지도
일본 총리 패전일 추도사 13년 만에 ‘반성’ 언급…‘침략·가해’ 표현은 빠져

일본 총리 패전일 추도사 13년 만에 ‘반성’ 언급…‘침략·가해’ 표현은 빠져
‘김건희 집사’ 김예성 구속심사<br>…취재진 질문 ‘묵묵부답’

‘김건희 집사’ 김예성 구속심사…취재진 질문 ‘묵묵부답’
고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다

고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.