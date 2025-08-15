철원 환경사업소, 소각시설 재가동…보수 완료

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

철원의 생활폐기물 소각시설이 다시 정상 가동됩니다.



철원군이 환경자원사업소 소각시설을 이달(8월) 18일부터 정상 운영한다고 밝혔습니다.



이는 시설 노후화에 따른 보수공사가 당초 계획보다 한 달 정도 앞당겨져 마무리된 데 따른 것입니다.



