춘천 ‘화동 2571’ 개장 전 최종 점검

춘천시는 내일(16일)부터 이달(8월) 20일까지 근화동 '화동 2571'에서 개장 전 최종 점검 행사를 엽니다.



이 자리에선 입주 청년 요리사가 개발한 음식을 시민들에게 선보입니다.



또, 시민들이 음식 종류와 운영 상황도 점검합니다.



이번 행사는 이달(8월) 23일로 예정된 개장에 대비하기 위해 마련됐습니다.



'화동'은 지역 식품 산업 육성과 청년 창업 교육을 담당할 예정입니다.



