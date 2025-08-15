강원한의사회, 평창 미탄 무료 진료 봉사

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

강원도한의사회가 오늘(15일) 평창군 미탄면 평창아라리전수관에서 '2025 희망, 사랑나눔 한의 의료 봉사활동' 이틀째 행사를 진행합니다.



이들은 진료와 약과 침술 처방을 통해 무료 의료 봉사 활동을 벌입니다.



진료 봉사는 주민 대기 시간을 고려해 오전과 오후로 나눠 진행됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!