[성공예감] 빚을 빚으로 돌려막는 6인 가족의 과지츨 상황, 빚잔치 끝내는 법 – 김경필 (머니트레이너)

- 소득이 모두 내 돈이 아니라는 ‘공금의식’ 필요

- ‘선 저축 후 지출’ 원칙 철저 준수

- 리볼빙 등 고금리 부채는 ‘벼랑 끝’, 획기적 구조조정 필수

- 과도한 보험료는 낭비, 소득 대비 5% 이내로 줄여야

- 월 소득 6개월치 이내 가격의 승용차 구입해야

- 작은 지출도 줄열 수 있어야

- ‘선택과 포기’의 문제, 가족 전체의 동창이 곧 희망



■ 프로그램명 : 성공예감 이대호입니다

■ 방송시간 : 8월 14일(목) 09:05-10:53 KBS1R FM 97.3MHz

■ 진행 : 이대호

■ 출연 : 김경필 (머니트레이너)







◇이대호> 성공예감 이대호입니다. 세상의 모든 돈 고민을 해결해 드리는 돈쭐 상담소 시간으로 갑니다. 아시다시피 여러분의 소비 저축 투자 등등 모든 사연을 받고 있습니다. 여러분의 재정 상황을 꼼꼼하게 적어주실수록 저희가 상담도 해드리고 선물도 보내드릴 확률이 높아지지요. kbs1 라디오 성공예감 이대호입니다 홈페이지에 들어오시면 돈쭐 상담소 게시판이 있으니까 거기에다 올려주시면 됩니다. 그러면 저희가 선물 3종 세트를 드립니다. 건강기능식품인 와이즈 부스터, LED 무드 스탠드, 미니 가습기까지 챙겨드립니다. 오늘 사연자는 특이하게 4개월 전에 글을 올려주셨었는데 당시에는 선정이 안 됐었는데 이번에 저희가 선정을 해 드렸는데 그 이유는 잠시 후에 설명을 해드릴게요. 40대 중반 부부입니다. 아이 넷과 4인 가구로 살고 있는. 그런데 남편의 자영업 수입이 들쭉날쭉한 직업 그리고 마이너스의 굴레를 탈출하고 싶다는 사연입니다. 김경필 머니 트레이너와 함께합니다. 아이 넷인 6인 가구지요. 잘못 설명했는데 김경필 머니 트레이너 어서 오세요.



◆김경필> 반갑습니다.



◇이대호> 오늘 사연이 굉장히 좀 특이합니다. 일단은 아이가 넷인 6인 가구시고요. 여기에서부터 일단은 시작을 좀 해볼게요. 아내분이 처음 사연을 이렇게 올려주실 때 남편이 주는 돈이 얼마인지 한 달 가계 수입이 모른다고 하셨어요. 근데 지난주 사연의 말머리랑 거의 똑같지 않습니까?



◆김경필> 이런 경우가 굉장히 많이 있는 것 같은데 항상 말씀드리지만 우리 자영업자나 프리랜서분들은 돈 관리에서 들어오는 돈이 들쑥날쑥하니까 이걸 좀 어떻게 쓰면 좋을지 모르겠다. 이렇게 생각하시고 말씀해 주시는 분이 많습니다. 일단은 나가는 돈을 세 가지의 줄기로 봤을 때 첫 번째 저축 그리고 정기적으로 나가는 지출 그다음에 비정기적으로 나가는 지출 이 세 가지의 그 돈의 줄기를 딱 정해 놓으셔야 돼요. 돈이 많이 들어오면 이거 이번 달에 굉장히 돈이 많이 들어오네 저축하고 정기 지출 그다음에 비정기 지출을 대비하기 위해서 쌓아놓는 돈을 쓰고도 돈이 남아. 이게 공돈이 아니라 이거는 언젠가 우리가 프리랜서나 자영업자는 또 소득이 안 들어올 때가 있잖아요. 그럴 때를 대비해서 예비자금 우리가 늘 얘기하는 저수지 통장에 담아놓고 있어야 된다. 이게 내가 쓸 수 있는 돈이 아닌데 이번 달에는 저축하고 뭐 하고 뭐 해도 막 돈이 좀 남네. 이래서 이걸 공돈으로 생각하시면 안 된다. 그래서 제가 말씀드린 이 세 가지의 돈의 줄기 저축하고 정기 지출 대비하고 비정기 지출 대비하는 이거를 딱 정해 놓으시면은 되겠다.



◇이대호> 근데 오늘 사연 주신 분들이요. 저수지가 없고요. 저수지도 메말랐고요. 저수지도 메말라서 옆에 있는 논의 물까지 끌어오는 그런 상황.



◆김경필> 마이너스가 있다는 거지요.



◇이대호> 일단 남편분이 에어컨 설치하는 자영업을 하고 계시다고 해요. 그리고 아내분이 직장을 다니시는데 뒤에서 뭐 얘기를 하겠습니다만 상가 월세도 있어요. 한 달에 830만 원이 들어옵니다. 그런데 나가는 돈이 1100만 원.



◆김경필> 이게 그니깐 이거.



◇이대호> 830만 원이 적은 수입은 아닌데.



◆김경필> 그럼요. 지금 6인 가구라고 우리가 주변에서 흔히 볼 수 있는 형태는 아닌데 6인 가구의 중위소득을 찾아보니까 806만 원이더라고요. 우리나라에 6인 가구의 중위소득은 806만 원. 그러면 그 중위소득보다도 높아요. 어쨌든 830만 원 정도 소득이니까. 그러니까 남편분이 지금 좀 전에 말씀해 주셨던 것처럼 시스템 에어컨을 설치해 주는 그런 일을 하시니까 최근에 정말 바쁘셨을 것 같긴 한데 문제는 이거는 계절적인 변동이 있다는 거. 그러니까 이제 아마 앞으로 좀 시원해지고 겨울철이 되면 비성수기가 될 것 같은데 어쨌든 들쑥날쑥하지만 남편 소득이 500만 원 정도 평균 된다고 하시고 그다음에 아내분이 이게 프로젝트성 일자리라고 하시는데 그러니까 이게 뭐 영속적으로 일할 수 있는 자리는 아닌데 어쨌든 220만 원 정도 지금 소득이 있고요. 좀 전에 말씀해 주신 것처럼 상가에서 월 소득이 110만 원} 이쯤 되면 우리 들으시는 청취자분들은 괜찮네. 상가에서 월세 임대 소득까지 나온다? 그러면 다 합치면 830만 원인데 좀 전에 말씀해 주셨던 것처럼 지출이 1100만 원이다. 이게 인제 문제잖아요. 이게 저는 이렇게 생각을 해요. 이거 듣는 분들은 진짜 이게 왜 고민이지? 이렇게 생각하시고 왜 1100만 원이나 쓰지라고 얘기를.



◇이대호> 지금 1099이 떵떵거리며 즐기시네 이렇게 보내주셨는데 결코 그런 사연은 아닙니다. 끝까지 좀 들어봐 주세요.



◆김경필> 이게 사실 처음에 그럼 이게 한 830만 원이면 12달로 곱해보면 정확하게 1억이에요. 연간 수입이. 그럼 처음에 만약에 이분들이 시작하셨을 때 우리 1억이라고 하는 수입에서 4분의 1 정도인 25%는 저축하고 제가 늘 말씀드리지요. 먼저 저축을 생각하고 그다음에 나머지 75%인 7500만 원을 쓰자 2500만 원은 모으고 이렇게 갔다 그러면 한 달에 얼마냐면 쓸 수 있는 돈이 620이에요. 그럼 620 갖고 죽이 되든 밥이 되든 진짜 이거 가지고 어떻게든 이 안에서 마이너스 안 내고 살아보자 생활해 보자 그랬으면 아무 문제가 없는 건데 이렇게 한 게 아니라 어떻게 한 거예요. 먼저 일단 필요한 거 다 쓰고 그러고 나서 혹시 남는 돈 있으면 그래도 양심상 저축하자 이렇게 하니까 지금 남는 게 없이 1100까지 쓰게 된 거거든요. 순서가 문제예요. 그래서 우리가 앞 시간에 이언주 교수님이 얘기해 주셨는데 제가 무례함을 좀 무릅쓰고 솔직하게 말씀드리면.



◇이대호> 오늘 필터 없습니까?



◆김경필> 필터를 쓰고는 싶은데 이분들이 좀 마음을 바꿔야 되잖아요. 이제부터는 무조건 내가 버는 돈은 다 내 것이 아니라고 하는 생각을 가지셔야 돼요. 우리 청취자분들 중에서도 제가 가장 많이 얘기하는 게 우리 돈쭐 상담소에서 공금의식이라는 거잖습니까? 지금 우리가 1부에도 그런 얘기 했잖아요. 뭐 가계나 정부나 개인의 부채 문제가 심각한데 그중에서 정부가 가장 좀 여유가 있다 이렇게 얘기를 했는데 정부는 항상 어떤 원칙을 가지고 관리를 하잖아요. 그러니까 우리 가계 자금도 마찬가지다. 그러니까 가장 중요한 회계 원리는 이게 쓸 돈인지 비용인지 자산인지 뭐 이렇게 복잡한 회계 원리가 필요한 게 아니라 여러분 돈이 들어오면 이 돈이 쓸 돈인지 아니면 쓰면 안 되는 돈인지부터 먼저 구분할 수 있어야 돼요. 오늘 우리 사연자분 이걸 꼭 들으셔야 됩니다. 830만 원이 들어왔어요. 이거 쓸 돈인지 쓰면 안 되는 돈인지 이게 자영업자들은 내가 지금 소득이 들어와서 마이너스가 안 나더라도 내년 5월 되면 세금을 또 내야 되잖아요. 내가 들어오는 소득 중에 세금 내야 될 돈도 포함돼 있다는 거거든요.



◇이대호> 대표적으로 부가세가 그렇지요.



◆김경필> 부가세도 그렇고 그다음에 종합소득세도 내야 되니까. 제발 쓸 돈과 안 쓸 돈을 구분하고 사용하셔라. 그게 아마 이분들이 과거에 그렇게 하셨다 그러면 이런 문제에 부딪치지 않았을 것 같아요.



◇이대호> 하나하나 좀 들어가 볼게요. 우선은 이분들이 대출이 좀 많이 있습니다. 생활비가 부족해질 수밖에 없는 상황이기도 한데요.



◆김경필> 이자가 많으니까.



◇이대호> 근데 이거 하나 또 말씀드릴게요. 아까 4개월 전에 보내주신 사연이라고 말씀드렸잖아요. 며칠 전에 저희 작가분들이 한 번 더 점검을 했는데 그사이에 카드 리볼빙 서비스를 추가로 받으셨다고 합니다. 쉽게 말하면 돌려막기지요.



◆김경필> 4개월 전만 해도 이 대출 늘어나는 게 너무 고민이라서 어떻게 할까요? 라고 사연을 보냈는데 그때는 채택이 안 되고 소개가 안 됐는데 그사이에 4개월 동안 더 나빠지셨네. 리볼빙까지 갔다 그러면 여러분 어떻습니까? 리볼빙이라는 게 뭐냐, 리볼빙이 돌린다는 건데 우리가 흔히 얘기할 때 왜 카드 돌려막기 이런 말 많이 하잖아요. 사실은 카드사에서 납입 유예를 해줍니다. 결제 대금을 납입 유예해 준다. 이거 듣기만 해도 정말 너무 솔깃하지 않습니까?



◇이대호> 일종의 채무 상환 유예처럼.



◆김경필> 그렇지요. 유예해 준다고 그러니까 너무 좋은데 그 유예된 금액을 대출로 전환하는 거예요.



◇이대호> 공짜가 아니지요.



◆김경필> 완전한 고금리입니다. 그래서 최고 같은 경우는 거의 연 18%에 이르는 이자율이다. 이거 뭐.



◇이대호> 거의 법정 최고 금리에 가까워요.



◆김경필> 최고 금리 이런 거까지 갔다는 거는 사실 이건 이분은 진짜 어떻게 보면 정말 벼랑 끝까지 지금 가 있는 상황이에요. 오늘 이 방송을 들으시고 그렇구나 이렇게 인식하시는 수준이 아니라 정말 획기적인 어떤 변화, 우리가 1부 때도 얘기했지만 구조조정 이런 것들이 좀 필요하지 않을까라는 생각을 합니다.



◇이대호> 그래도 뭐 일단 저희한테 돈쭐 상담소에 노크해 주셨다는 게 그래도 다행이고 그래도 이렇게 이야기를 할 수 있어서 조금이라도 좀 우리가 도움을 드릴 수 있는 방안을 좀 고민해 봐야겠죠. 그래서 이제 대출 같은 것도 우리가 이야기를 좀 뒷부분에 계속해서 할 건데 우선은 소득 자체가 아내분은 역시 단기 일자리고 앞에서도 이야기했습니다만 남편분이 에어컨 설치업을 하고 계시고 물론 겨울철이 되면 다른 설비 쪽 뭐 보일러 설비나 다른 것도 하실 수는 있겠습니다만 소득이 줄어드는 것을 일단 염두에 두고 다른 구조조정으로 이어가야 될까요?



◆김경필> 그러니까 우리가 아까도 말씀드렸던 것처럼 들어오는 지금 평균 830만 원이라는 소득을 어떤 돈으로 바라볼 거냐고 하는 기본적인 개념이 필요한데 자영업자들은 830이 들어왔네. 이번 달에 만약에 1천만 원 들어오면 이런 생각하시지 않겠습니까? 이번 달에는 그냥 보너스가 더 들어왔네. 여기 뭐 못했던 거 이번에 해 이렇게 생각하시면 안 된다는 거예요. 그러니까 기본적으로 공금 개념이라는 건 이 돈이 내가 지금 써야 되는지 쓰면 안 되는 돈인지에 대한 일단 기본적인 의식부터 개선해야 한다.



◇이대호> 기본적인 의식부터. 맞습니다. 그래도 칭찬의 글도 있습니다. 이정옥님이 아이가 넷이면 다복하고 애국자시네요. 그렇지요.



◆김경필> 애국자라는 것은 정말 공감합니다. 진짜 애국자시지요.



◇이대호> 아까 이상현님이 아이가 4명이면 나라에서 월 300만원 줘라 이렇게. 이런 의견도 있다는 것. 일단은 애국자십니다. 일단 식구가 6명이니까 나가는 돈이 한 달에 1천만 원을 넘고. 고정적으로 500만원은 숨만 쉬어도 나간다고 하세요.



◆김경필> 그럴 것 같아요.



◇이대호> 한번 뜯어볼게요. 보험료가 좀 많아요. 100만 원을 넘어요.



◆김경필> 108만 원이네요. 이거 저희 청취자분들하고 다시 한번 생각해 봐야 할 것 같은데.



◇이대호> 다 같이 생각해야 합니까?



◆김경필> 우리가 이런 문제가 너무 자주 등장합니다. 우리 돈쭐 상담소에. 보험료에 대한 구조조정이 필요하다고 저는 생각합니다. 우리가 앞 시간에도 얘기했잖아요. 정부도 뭔가 허리띠를 졸라매면서 관행적 낭비적 비용에 대한 구조조정 칼을 빼들었다. 관행적이라는 것이 뭡니까? 그냥 하던 건데 그것 뭐 얼마나 된다고 그것 줄인다고 얼마나 되겠어 이렇게 얘기하는데 제가 늘 말씀드리지만 적정 보험료는 소득에 맞춰야 한다. 왜냐하면 보험이라는 것의 기본 개념이 미래 소득을 지키는 데 있기 때문에 그렇거든요. 그러니까 소득이 높은 사람은 보험료가 높아져야 되고 소득이 낮은 사람은 보험료가 낮아져야 된다. 그래서 늘 말씀드리잖아요. 보험료는 소득의 3에서 5% 이내로 설계하셔야 된다. 그러면 이분 같은 경우는 좀 특수하게 자녀도 4명이고 하니까 최대치를 본다면 어때요? 5%를 보면 42만 원 정도가 최대치라는 거예요. 그 2배 반도 더 되는 금액을 지금 보험료로 내고 있으니까.



◇이대호> 108만 원.



◆김경필> 일단 여기서 일단 체크해 볼 게 있습니다. 집안의 가장인 남편의 소득 상실이 가장 중요한 보험의 목적입니다. 이 가정 같은 경우는 그렇죠. 왜냐하면 남편이 어쨌든 소득 측면에서는 가장 높은 비중을 차지하고 있으니까. 그렇게 되면 소득 상실의 원인은 뭐가 있냐. 가장의 조기 사망이나 또 소득 활동이 중단될 정도의 치명적 질병이나 상해. 그러면 이런 것들을 막아야 되는데 지금 막내가 초등학교 2학년이거든요. 그럼 초등학교 2학년이면 요즘은 나이가 8살이라고 하나요? 8살, 9살. 그렇다면 최소한 막내가 독립할 때까지는 최소한 아무리 짧게 봐도 10년 이상이 필요하죠. 그러면 10년 이전에 이 가장이 만약에 경제적 능력을 상실할 일이 생긴다고 그러면 우리 가정에 큰일이 되니까 그래서 종신보험을 아마 가입하신 것 같아요. 근데 이 종신보험은 여러분도 아시겠지만 보험료가 보장에 비해서 엄청나게 비쌉니다. 왜냐하면 100% 나중에 돈을 돌려줘야 되기 때문에. 그래서 이런 경우에는 종신보험보다는 정기보험이라는 거 있잖아요. 앞으로 10년간만 높은 만약에 조기의 가장이 어떤 유고 상황이 생겼을 때 큰 보장 금액을 해주는 보험으로 종신보험은 죽을 때까지 해주는 거지만 이거는 딱 10년 15년만 해주는 거예요. 이런 정기보험을 가입하면 보험료를 지금보다 거의 3분의 1 이하로 줄일 수가 있습니다. 그리고 아내 같은 경우도 마찬가지 아내분이 뭐 경제적인 부분은 220만 원밖에 담당을 안 하고 있지만 집안에서 아이들 돌보는 거라든지 이런 걸 따진다면 이거 경제적으로 계산해 보면 엄청난 거죠. 그러니까 아내분도.



◇이대호> 주요 수입이 많으신 남편분이 토털 실손 암 사망보험까지 해서 24만 원. 근데 아내분이 더 많아요. 30만 원.



◆김경필> 그러니까 이 부분을 좀 지적하고 싶은 게 보험료 42만 원이라고 하는 금액이 지금 소득의 5%라고 책정했으면 그 돈의 가장 많은 부분인 한 60%는 남편한테 투여해야 돼요. 왜냐하면 남편이 어쨌든 소득이 가장 높으니까. 그다음에 두 번째는 한 20% 정도는 아내분에게. 자녀에게는 5%씩 4명 정도 되겠죠. 그러니까 자녀분들 같은 경우는 경제 활동을 하는 건 아니니까 병원에 대한 비용만 우리가 보전을 받으면 되는 거잖아요. 뭐 소득 상실에 대한 위험은 없는 거니까 아프게 되거나 상해를 입었을 때 병원비만 우리가 생활비에서 안 나가도록 해주면 되니까. 그러면 어떻게 해야 됩니까? 그냥 실손만 가입하면 돼요. 근데 이분들이 가입한 보험을 보면 실손보험 그래놓고 거의 9만 8천 원 이렇게 돼 있거든요. 아마 우리 청취자분들도 실손보험 많이 가입하고 계실 텐데 실손보험에 여러 가지 다른 특약들이 붙어 있어서 이렇게 보험료가 비싼 거고 실제 실손만 가입하면 30대 같은 기준으로 2~3만 원이 안 됩니다. 그러니까 이것 같은 경우는 제가 말씀드리지만 단독 실손을 가입하면 좋겠다.



◇이대호> 근데 전반적으로 보험 금액이 물론 뭐 100만 원 이상 부을 수도 있습니다만 이분들의 소득에 비해서 높다는 거고, 아내분이 원래는 그러니까 지금은 아내분에게만 보험료가 30만 원인데 이것도 줄인 거라고 해요. 원래는 월 60만 원을 내고 있었대요. 치매 요양병원 암 치아 통풍 종신 등등 종류별로. 그러니까 왜 이렇게 많이 보험을 가입하셨느냐 물어봤더니 스스로가 좀 걱정이 많은 스타일이라고. 걱정이 많아서 머리가 아프면 치매보험 나이 들어서 아플까 걱정이면 요양병원 보험 그러니까 이게 주변에 계시는 보험사 FP 자산관리 하시는 분이 이렇게 또 다 해주시나 봐요. 근데 주변에 이런 케이스들이 꽤 있지 않습니까?



◆김경필> 그러니까 기본적으로 제가 한번 말씀드린 적이 있었죠. 기본적으로 우리 소득을 놓고 그 소득의 몇 %가 보험 비용으로 나가는 게 적정하냐고 하는 이런 기본적인 설계를 먼저 한 다음에 상품을 그 안에서 설계해야 되는데 우리가 먼저 상품부터 이야기하고.



◇이대호> 뭐가 필요해 막 이렇게.



◆김경필> 그렇게 따지면 이 세상에 안 필요한 게 없지요. 머리부터 발끝까지. 우리가 살면서 접할 수 있는 위험이 200가지가 있다. 그러면 200가지를 다 보험을 들 수는 없는 거 아니겠습니까?



◇이대호> 엄마의 마음 알겠습니다만 좀 과하다는 거죠. 그리고 또 주변에 계시는 분들이 조언을 잘 좀 해주시면 좋을 텐데 물론 모든 보험 설계사분들이 다 그런 거는 아니겠습니다만 좀 너무 과도하다는 것도 지적을 좀 해주셔야 되는데. 그리고 또 아이가 4명인데 아이들 보험료만 월 54만 원이에요.



◆김경필> 근데 이렇게 따지면 오히려 우리 가장 분한테 보험료가 너무 적다는 생각이 들어요, 상대적으로.



◇이대호> 아빠의 보험료는 다 합쳐서 24만 원인데 아이들 보험료는 54만 원.



◆김경필> 그러니까 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 보험료 총량의 설계를 5% 수준으로 낮추시겠다고 계획을 세우시고 이것도 관행적 비용이라고 생각하시고 구조조정에 들어가셔야 되는데 이 42만 원에 60%는 남편한테 30%나 2~30% 수준은 아내에게 그리고 자녀는 10% 그러니까 단독 실손 정도만 남기시고 다 정리를 하시는 게 좋겠다. 보험이 나빠서 정리하는 게 아닙니다. 보험이 필요 없어서 정리하는 게 아닙니다. 이 세상에 우리가 필요하다고 그래서 모든 걸 다 가지고 있을 수는 없잖아요. 그리고 이분 같은 경우는 지금 처음에 우리가 말씀드렸던 것처럼 아니 돈이 여유가 있어서 뭐 생활비가 막 다 쓰고도 저축하고도 남는다. 그러면 이런 보험들 1~2개 더 가입하는 건 누가 뭐라고 하겠습니까? 그러나 지금 상황은 그런 상황이 아니다. 단독 실손으로 상품들을 다 갈아타시고 쓸데없는 불필요한 비용을 좀 줄여야 되는데 가장 중요한 게 실손과 소득 상실에 대한 부분을 보전할 수 있는 암 진단금 이 부분 위주로 보험을 좀 구조조정을 하시고 사망보장 같은 경우는 종신보험이 아닌 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 정기보험으로 대체를 좀 하시면 좋겠다. 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다.



◇이대호> 유연옥님이 아이들 같은 경우에는 기본 실손만 가입하면 좋을 텐데요. 이런 의견도 주셨고.



◆김경필> 제가 지금 좀 전에 말씀드렸던 내용.



◇이대호> 5622님은 돈쭐 상담소 진짜 좋아요. 지금 들으면서도 머리가 쭈뼛쭈뼛 서네요. 내가 막 쓰고 살아서 반성하게 만드네요. 정신 차리게 해주셔서 감사드려요. 이렇게 보내주셨고. 아마 사연자는 아니신 것 같은데 다른 분들도 마치 나의 일처럼.



◆김경필> 이건 뭐 우리 청취자분들은 다 자기 일이라고 생각하시면서 공감해 주시면서 듣고 계시니까.



◇이대호> 너무 감사하지요. 또 이어지는 게 자동차가 나옵니다. 차가 두 대입니다. 물론 자영업을 하시니까.



◆김경필> 어쩔 수 없이.



◇이대호> 영업용 차량이 필요하고 그리고 얼마 전에 아이가 커가면서 큰 차를 구입하셨다고요. 축제 차량 있잖습니까? 미니밴. 아이가 4명 있으면 뭐 사실 선택의 여지가 좀 없기는 한데 1년을 기다렸대요. 그 차종이 인기다 보니까 나온 지 이제 8개월 정도 되네요. 근데 일주일에 한 번 타신다고.



◆김경필> 바쁘다 보니까 가족들하고 이걸 어디 또 뭐 나들이를 가실 일이 너무 많지 않은가 보네요.



◇이대호> 근데 매달 할부금이 160만 원씩 나간다. 일주일에 한 번 타는 차.



◆김경필> 제가 이 차 얘기만 나오면 정말 우리 돈쭐 상담소 들으시는 많은 분들이 아시겠지만 이게 차는 자동차 완성차 업체가 저를 너무 싫어할 것 같긴 한데 이게 차가 참 모든 문제의 근원일 수밖에 없는데 차량을 제가 늘 소득의 6개월 이내로 하라고 말씀드렸잖아요. 그런데 이분들이 지금 매달 160만 원의 차량 할부금을 내고 있다. 저는 진짜 이게 정말 필터링을 좀 해야 되는데 이게 자꾸 필터링이 안 돼서 지금 문제인데 사실 이분들의 고민이라는 거는 사실 이분들이 자초한 거라고 볼 수밖에 없어요. 왜냐, 지금 소득의 20%가 차량 할부금으로 나가고 있습니다. 그럼 여러분 어떻게 생각해요. 내가 번 돈의 5분의 1이 그냥 차량 할부금 비용으로 나가고 있는데 경제적 어려움이라는 것 자체가 없을 수가 없겠죠. 그러니까 이게 지금 들으시는 많은 자영업자분들 6개월이라 그랬지? 가만있어 봐 소득이 내가 한 달에 1천만 원 버니까 6개월이면 한 6천만 원짜리 차를 사도 되겠구나. 이렇게 생각하시면 안 돼요. 제가 말하는 월 소득이라는 거는 정기적인 소득을 얘기하는 거예요. 그러니까 만약에 자영업자나 프리랜서가 나 한 달에 1천만 원 정도 버는데. 1천만 원 번 적이 있다는 거지 1천만 원이 월급으로 나오는 건 아니잖아요. 내가 만약에 정말 정말 아무리 내가 정말 사업이 안 돼도 1천만 원 나온다. 그러면 그거는 정기적인 소득으로 인정할 수 있지만 사업하시는 분들이 직전 3개월에 얼마 정도 벌었어? 그러면 한 1천만 원 정도 벌었어. 그러니까 나는 곱하기 6 해서 한 6천만 원짜리 차를 사도 돼, 안 됩니다. 그러니까 이분 같은 경우는 정기적인 소득이 830만 원이라고 보기도 좀 어렵잖아요. 그러니까 제가 봤을 때는 아주 보수적으로 잡으면 월 500만 원에 6개월 한 3천만 원 정도가 차량 비용이어야 된다. 차가 두 대라고 말씀하셨는데 월 할부금이 160만 원. 저는 이건 사실 조금 이 부분은. 제가 아까 보험도 구조조정 얘기했는데 차량도 지금 축제해야 될 상황은 아니지 않냐. 조금 이런 생각이 듭니다.



◇이대호> 하필 차 이름이 축제 차량이어서. 근데 이거는 아이가 넷 있잖아요. 6인 가구면 승용차를 탈 수가 없어요. 이거는 선택지가 어쩔 수 없다는 걸 이해합니다만 일단은 새차라는 거. 물론 중고차에서도 가능은 했을 텐데 아까 그 보험도 보고 지금 자동차 두 대 하시는 것도 보니까 저는 그 생각이 들어요. 모든 경제는 결국 선택의 문제잖아요.



◆김경필> 선택의 결과물이 경제지요.



◇이대호> 사업이나 기업 입장에서 선택과 집중이라고 하는데 사실 우리 가계 경제에서 저는 포기와 집중이라고 생각하거든요.



◆김경필> 맞아요.



◇이대호> 때로는 이 보험은 좀 포기를 해야 되고 때로는 저 차량도 좀 포기를 해야 하는데 이분들은 포기란 없다. 다 가져가고 싶다. 이러니까 또 고민이 들 수밖에 없는 거고.



◆김경필> 그러니까 제가 처음 서두에 말씀드렸던 것이 이분들 하나하나 하는 소비들을 보면 하나하나를 보면 문제 될 게 하나도 없어요. 이 정도 안 하는 사람이 어딨냐.



◇이대호> 흥청망청 쓰시는 분들이 아니에요.



◆김경필> 그러니까 아무 문제가 없는데 그것들이 조합이 돼서 내 상황으로 딱 오면 이게 문제가 되는 이유가 뭐냐면 다른 사람들이 들었을 때 아니 뭐 6인 가구가 그 축제 차량 타는 게 뭐가 문제냐? 그리고 뭐 이 정도 무슨 보험료 내는 게 뭐가 문제냐? 이렇게 따지면 하나하나 뜯어보면 문제가 없지만 지금 이분들이 처해 있는 상황은 4개월 전보다 지금 리볼빙 2천만 원이 늘었습니다. 제가 자산 얘기는 아직까지는 안 했는데 이분들의 자산 상황을 뜯어보면 지금 대출이 말이죠. 얼마나 있느냐 보면 대출이 지금 3억 6천만 원 정도 되는 아파트에 대출이 2억 5천이 있어요. 근데 그게 끝이 아닙니다. 또 뭐가 있냐면 신용대출이 있습니다. 신용대출이 1억 1천 정도가 있고요. 그다음에 사업자 대출이 또 있습니다. 이게 한 9천만 원 정도 있고요. 리볼빙 2천만 원이 있고요. 이렇게 따져보면 지금 대출이 얼마냐 하면 5억 3천이에요. 그럼 많은 분들이 그래도 뭐 아파트 있고 상가도 있다고 그러니까 뭐 5억 3천 정도 큰 빚 아니지 않겠냐고 생각하는데 상가는 2억 7천 그리고 아파트가 3억 6천 그러면 얼마냐면 이게 다 합치면 6억 2천이거든요.



◇이대호> 그러니깐 순자산보다 부채가 더 많고.



◆김경필> 6억 2천에서 부채 5억 3천 빼면 얼마 남냐 9천만 원 남습니다.



◇이대호> 그러니까 이게 소득보다 지출이 많고 자산보다 빚이 더 많고.



◆김경필> 물론 자산보다 빚이 더 많은 건 아니긴 하지만 남는 순자산이 뭐 1억도 안 되니까. 지금 이런 상황인데 현실적인 인식에 있어서 이분들이 고민은 하지만 현실적인 인식을 행동으로 못 옮기는 게 이런 상황이면 불과 몇 개월 전에 1년 동안 기다려서 이 차량을 인수를 새차를 하는 게 맞냐. 오늘 정말 죄송합니다.



◇이대호> 지금 화나신 것 아니지요?



◆김경필> 화난 건 아닌데 어찌 보면 약간 무례함일 수도 있는데 솔직하게 말씀드리면 진짜 이거는 현실적인 인식이 조금 사실 결여돼 있는 거예요.



◇이대호> 오늘 우리 청취자분들도 지금 뭐 kbs 콩에서 난리가 났습니다. 난리가 났습니다. 해서 도움을 드리려고 하는 겁니다. 여러분 오해하시면 안 됩니다. 좀 막막하긴 한데 어디서부터 뜯어 들어가야 될까요? 보험료 이야기를 했고.



◆김경필> 보험료 구조조정 들어가고요. 차량도 구조조정 들어가셔야 됩니다. 용기를 내셔야 됩니다. 이거는.



◇이대호> 반드시 하셔야 된다고.



◆김경필> 반드시 하셔야 됩니다. 왜냐하면 리볼빙까지 갔어요. 리볼빙 그 이유는 여러분 아시겠지만 여러분이 생각하는 그.



◇이대호> 그냥 신용불량자 될 수 있다는 거지요.



◆김경필> 그거밖에 없습니다.



◇이대호> 하나 더 알려드려야 될 게 10시 25분 기해서 충남 예산 지역에 호우경보가 추가로 발효됐다는 것도 알려드리겠습니다. 충남 예산 지역에도 비 피해 없으시길 바랍니다. 자녀가 넷이니까 그러면 교육비도 많이 들어갈 것 같은데라는 생각이 들거든요. 근데 여기 좀 그래도 반전 아닌 반전이 있어요. 아이들 4명의 학원비가 한 달에 90만 원입니다.



◆김경필> 4명이 지금 중학교 2학년 초등학교 6학년 4학년 2학년인데 학원비는 90만 원.



◇이대호> 많은 건 아니지요?



◆김경필> 많은 게 아니라서 화가 나요. 그러니까 무슨 얘기냐면 왜 많은 거 아니면 칭찬해 줘야 되는 거 아니냐. 물론 적게 잘 사용하고 계신다는 건 너무 좋은데 그러면 지금 300만 원이나 매달 마이너스를 내시고 리볼빙까지 대출이 간 상황인데 아이들 교육비는 90만 원 지출한다. 적게 써서 좋아요라고 말해 드리고 싶었으나 오히려 상대적으로 그러면 아이들한테는 왜 이렇게 돈이 안 나갈까. 약간 이런 생각이 저는 개인적으로 좀 드는데 뭐 적게 쓰는 건 좋죠. 제가 늘 말씀드리는 거지만 여러분이 쓰고 있는 사교육비의 절반이나 3분의 1 정도를 줄여서 아이들의 교육을 오히려 선택과 집중을 하시고 여러분 노후 준비를 하라는 게 늘 말씀드리는 내용인데 지금 보면 중학교 2학년 초등학교 6학년 4학년 2학년이 쓰는 교육비치고는 이분이 지금 인천에 거주하신다고 제가 얘기를 들었거든요. 수도권이고 아이들이 지금 한창 사교육비가 조금 들어갈 시기인데 오히려 이 부분은 저는 보험료나 할부금 줄여서 학원을 조금 만약에 아이들이 원한다면 학원비는 조금 더 늘려도 되지 않겠느냐. 늘리라는 얘기는 아닌데 오히려 거꾸로 얘기하면 자동차 할부금의 160만 원 소득의 20%를 쓰느니 자녀에게 조금 더 할 수 있는 거를 하는 게 낫지 않을까?



◇이대호> 자녀들 보험료 54만 원인데 그것 줄여서 원하는 교육시켜주면.



◆김경필> 물론 아이들이 원하는 게 아닐 수도 있고 또 아이들한테 아직까진 필요가 없어서 안 하는 걸 수도 있으니까 그걸 저희가 뭐라고 할 수 있는 건 아닌데 충분히 나중에 아이들이 나 이거 공부하고 싶어요. 나 이것 더 배우고 싶어요. 할 때 지원해 주실 수 있으려면 지금 뭔가 어느 정도 세이브가 돼야 되는데 마이너스가 나고 있으니까 이 부분도 우리가 생각을 해봐야 된다. 그러니까 앞에 말씀드렸던 방법은 한 가지밖에 없습니다. 구조조정 하는 수밖에 없어요. 우리가 흔히 빚잔치라고 할 수도 있는데 그것까지도 각오를 하셔야 됩니다, 이 가정은.



◇이대호> 참 이게 지출도 수위 조절을 잘해야 하고 또 홍수주의보 내려져 있는 지역 주변도 수위를 조심하셔야 되는데 11시 기준으로 홍수주의보가 내려지는 곳이 있습니다. 횡성군 금계천 오산교 부근에 하천 수위가 많이 올라가고 있다고 하네요. 인근 지역 주민들 특히 안전에 유의하시길 바랍니다. 그런데 이게 지출도 지금 수위 조정이 안 되는 게 있는데요. 핸드폰 비용 한번 보겠습니다. 통신비 아마 그다음에 스마트폰 기기 비용까지 다 포함된 것 같은데 매달 나가는 핸드폰 비용만 35만 원. 그런데 아이들이 싸우고 졸라서 초등학교 2학년인 막내까지 최신형 스마트폰을 사주셨대요.



◆김경필> 사실 비용은 35만 원이라고 하면 6인 가구가 스마트폰을 다 쓴다고 가정했을 때는 언뜻 보면 그렇게 엄청나게 높은 비용 같지는 않은데 우리가 항상 구조조정을 할 때 여러분들이 생각하셔야 되는 것은 하나하나 뜯어서 구조조정해서 이게 돈이 얼마나 아껴질 거냐를 계산해 보면 하나하나 뜯어보면 얼마 안 돼요. 이거 35만 원인데 그러면 예를 들면 알뜰폰으로 바꾸고 최신 핸드폰이 아닌 일반 핸드폰으로 바꾼다 그래서 얼마나 줄어들겠느냐 5만 원 10만 원 15만 원 줄어든다고 해봐야 1년에 고작 200만 원도 안 되는 돈인데 이렇게 생각하기 시작하면 구조조정 자체가 아예 안 됩니다. 아무리 작은 돈이라고 하더라도 이거는 하셔야 되는 거죠.



◇이대호> 저희가 이 멘트를 하기 직전에 김진우님이 핸드폰도 전부 신형일 듯 이렇게 보내주셨는데 그 말씀이 딱 맞았습니다. 아이들까지 최신형으로 해 줬다라는 게 이게 지금 어른도 알뜰폰을 써도 지금 될까 말까 한데.



◆김경필> 제가 드디어 5년 만에 바꿨습니다. 휴대폰.



◇이대호> 자랑하려고 들고 오신 거예요?



◆김경필> 자랑하려고 들고 온 건 아니고 자랑하려고 들고 오는 게 아니라 항상 핸드폰을 들고 다니잖아요. 그런데 제가 말씀드리지만 이게 이번에도 정말 고민하고 바꿨거든요. 그런데 이건 최신형은 아니에요. 이것도 24입니다. 25가 아니고. 제가 5년 20을 쓰다가 바꿨어요. 하여튼 진짜.



◇이대호> 그런데 아이들이 졸라서 막내까지 최신형으로 그러다 보니까 할부는 계속 나가고. 이거 어떻게 해야 됩니까? 지금이라도 이거 팔라고 할 수는 없잖아요.



◆김경필> 그렇죠. 그렇지만 어쨌든 줄일 수 있는 노력을 하셔야 된다고 말씀드리고 싶어요. 제가 아까 말씀드릴 때 결국 솔루션이 빚잔치 쪽으로 가는 거 아닌가 이런 생각을 아마 하실 텐데 제가 한번 생각을 해 봤거든요. 지금 이분들이 살고 있는 아파트가 3억 6천 인천 지역에 있다고 합니다. 3억 6천 아파트인데 여기에 대출이 2억 5천이 있어요. 그러면 순자산은 얼마지요? 1억 1천밖에 안 되잖아요. 그런데 이 지역은 여러분 아시겠지만 수도권 중에서는 인천 지역이 지역마다 차이는 있겠지만 전세가율이 높은 편이에요. 전세가율이 높다. 그러면 이 집에서 만약에 내가 이 집을 팔고 전세로 전환했을 때 어떤 실효적 이익이 있을까? 한번 생각을 해 봤거든요. 3억 6천이면 아마 70% 전세가율 잡아보면 전세가가 2억 5천은 될 거고 만약에 전세로 전환한다면 나는 1억 4천 정도의 전세자금 대출이 필요하니까 이자를 4. 5%로 계산했을 때 월 이자는 53만 원 정도로 줄어듭니다. 그러면 이분이 지금 내고 있는 주담대의 이자는 72만 원이거든요. 그럼 얼마 정도 절약되느냐 한 20만 원 정도 절약돼요. 해야 될까요? 그러니까 내가 살고 있는 이 집을 전세로 돌리고 내가 그 집에서 살면 대출 이자가 20만 원이 줄어든다.



◇이대호> 그런데 또 아이 넷 키우는 집이 2년이나 4년마다 이사 다녀야 된다 이러면 또 이게 마음속에 압박이 될 수 있거든요.



◆김경필> 그런데 저는 이 말씀을 왜 드리냐면 우리 사연자분이 결정하시라는 거예요. 20만 원? 에이 20만 원 줄어든다고 그래서 뭐가 그렇게 큰 차이가 나라고 생각하면 안 하시는 거예요. 그런데 저는 제가 이거를 해라 말아라 이렇게는 말씀을 안 드리겠지만 이런 것까지도 생각해 봐야 되는 상황이다. 어떤 분들은 그냥 20만 원 이자를 조금 더 내더라도 나중에 이 집값이 오를 수 있는 거 아니냐. 지금 이분들은 집값이 오를 수 있는 거 아니냐고 하는 미래의 자본소득에 대한 기대보다는 당장의 비용이 더 중요한 분들이에요. 이걸 꼭 기억하셔야 됩니다. 그리고 차량 할부금 같은 경우는 말씀드리지마는 이런 생각을 해봤어요. 제가 언젠가 이런 말씀드렸지요. 여러분이 차를 살까 말까 고민하기 전에 그 차종을 한 달간 렌트카로 타봐라. 그러니까 요즘 공유 카 있잖아요. 그거를 타거나 아니면 매번 차를 타고 어디 갈 필요 있을 때 대중교통이 있는 거 말고 대중교통으로 안 되는 곳을 그냥 다 택시를 타고 다녀봐라 제가 말씀드렸잖아요. 그 공유 카를 한 달간 쓴 비용 택시를 한 달간 쓴 비용보다도 차량 유지비와 할부금이 더 나갑니다.



◇이대호> 차라리 택시 타는 것이 싸다.



◆김경필> 그러니까 이분들은 그러잖아요. 아까 일주일에 한 번 탄다면서요. 그러면 그냥 가족 나들이 할 일이 있을 때 그냥 공유카 하면 안 돼요?



◇이대호> 축제 차량도 택시로 큰 밴 있지 않습니까?



◆김경필> 그러니까 그렇게 해보면 이런 구조조정 제가 말씀드리잖아요. 하나하나 뜯어보면 20만 원 절약되네 30만 원 절약되네. 이렇게 따지면 아무것도 못 한다는 거지. 그러니까 여러분 아시겠지마는 이런 부분부터 하나하나 구조조정을 해서 일단 1차 목표는 뭐예요? 시스템 에어컨이 비성수기인 올겨울에 줄어든 소득임에도 불구하고 마이너스가 안 나는 것까지 일단은 성공하셔야 돼요. 그래야 내년에 내후년에 희망이 있다. 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다.



◇이대호> 한 달에 2~300만 원씩 마이너스 그리고 리볼빙으로 2천만 원까지 지금 돌려막고 있는 상황. 일단은 나가는 것부터 줄여야지요. 만약에 저라면 아이들한테 집 상황도 얘기해 주고 우리 이제부터 알뜰폰으로 바꿀 거야 해도 됩니다. 지금 저희 첫째 중3인데 제가 5년 전 6년 전 쓰던 스마트폰 쓰고 있거든요. 얼마 전에 요금제도 7500원짜리로 바꿨어요. 알뜰폰으로. 아이들 불만 없습니다.



◆김경필> 이대호 기자님 말씀하시는 거지요.



◇이대호> 제 얘기지요.



◆김경필> 그러니까 지금 이거 굉장히 중요한 얘기입니다. 우리 사연자분도 꼭 잘 들으시는 게 알뜰폰 쓸 거야. 그럼 그걸로 얼마 절약되는데? 한 달에 10만 원 15만 원 절약돼. 얼마 절약 안 되잖아. 이게 아니라 그 행동을 통해서 우리 가족 구성원들에 대한 마음을 모으는 거예요. 얼마 전에 우리 성공예감에서 그런 거 했지 않습니까? 트럼프의 협상 전략 이런 거 했잖아요. 그러니까 뭐냐면 말도 안 될 정도의 황당할 정도의 어떤 제안을 딱 한 다음에 그다음에 조금 깎아주면 다 고마워하잖아요.



◇이대호> 얘들아 너네 스마트폰 다 없앨 거야 한 다음에 그러면 6000원짜리.



◆김경필> 조금 그러니까 좀 싼 걸로 하자 그러면 애들이 고마워하잖아요. 그러니까 이게 우리가 트럼프의 협상 전략에서도 배우는 것처럼 그게 뭐라 그랬지요. 도어 인 더 페이스 전략이라고 얘기하셨던 것 같은데, 그런 내용이 필요하다. 그러니까 이분은 아무리 사소한 거라도 그거 해서 얼마 절약. 오늘 정답은 구조조정인데 구조조정 하나하나 해보려고 하다 보면 그런데 이거 하나만 뜯어보면 그렇게 많이 절약되는 것 같지가 않은데 그런데 그걸 다 하셔야 내년에 마이너스가 안 나고 단 50, 100만 원이라도 저축할 수 있는 상황이 생긴다.



◇이대호> 오늘은 특히나 김경필 멘토님을 비롯해서 저희 청취자 여러분도 지금 kbs 콩에서 뜨거운 토론을 벌여주고 계시는데 엄중한 상황인 것 같아요. 아이가 넷이고 리볼빙까지 갔고 매월 2~300만 원 마이너스가 나는 상황. 그런데 뭔가 해야 될 거는 많고 늘 걱정이 많으시고.



◆김경필> 제가 힘을 실어드리고 싶은 게 이 행동을 하시면 우리가 아무리 지금은 어려워도 인생이라는 건 그렇지 않습니까? 희망이 보이면 오늘이 힘이 나는 거잖아요. 그런데 오늘이 힘든데 아예 몰라 그냥 오늘 이렇게 살고 그런데 자꾸 내일이 걱정돼. 그러면 인생은 계속 절망으로 갈 수밖에 없다. 희망을 만들려면 오늘 힘들더라도 내일의 희망을 만드셔라고 저는 꼭 말씀드리고 싶고 오늘 제가 구조조정 얘기를 한 10번을 한 것 같은데 이 구조조정 얘기를 100% 다 실천하겠다고 하는 용기를 가족 구성원들에게 보여주시면 가족 구성원들이 똘똘 뭉쳐서 내년에는 뭔가 지금보다 더 나은 경제적 희망을 만들 수 있다.



◇이대호> 나중에 어떻게 달라졌는지 오늘 이 사연자분이 글을 한 번 더 올려주시면 좋을 것 같습니다. 1년 뒤에 꼭 듣고 싶습니다. 그래서 오늘 돈쭐 상담소 이 시간은 녹음해 두셨다가 축제 차량이나 차량에서 꼭 계속해서 반복적으로.



◆김경필> 공유카를 타세요.



◇이대호> 김경필 머니 트레이너였습니다. 고맙습니다.



◆김경필> 감사합니다.



