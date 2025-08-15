사회

퇴직한 소방관이 차량 화재 진화…추가 피해 막아

입력 2025.08.15 (11:15) 수정 2025.08.15 (11:28)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

차량 화재를 발견한 퇴직 소방관이 초기 진화에 나서 추가 피해를 막은 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.

서울시에 따르면 지난 4일 서울 양천구의 한 주상복합 건물 지하 주차장에서 차량에 불이 났습니다.

때마침 건물 관리실에서 CCTV를 살피던 전직 소방관 정창하 씨가 불을 발견하고 초기 진화한 것으로 전해졌습니다.

신속한 초기 진화가 없었더라면 인근 차량으로 화재가 번져 대형 화재로 번질 수도 있는 상황이었습니다.

정 씨는 분말 소화기 2개와 옥내 소화전을 이용해 불을 초기에 진화했습니다.

2023년 서울 강서소방서를 퇴직한 정 씨는 "소방안전관리 업무로 제2 인생을 이어가던 중 몸으로 익힌 화재진압 기술로 초기 진화에 성공해 전직 소방관으로서의 마지막 남은 짐을 내려놓은 것 같다"고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 서울시 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 퇴직한 소방관이 차량 화재 진화…추가 피해 막아
    • 입력 2025-08-15 11:15:14
    • 수정2025-08-15 11:28:09
    사회
차량 화재를 발견한 퇴직 소방관이 초기 진화에 나서 추가 피해를 막은 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.

서울시에 따르면 지난 4일 서울 양천구의 한 주상복합 건물 지하 주차장에서 차량에 불이 났습니다.

때마침 건물 관리실에서 CCTV를 살피던 전직 소방관 정창하 씨가 불을 발견하고 초기 진화한 것으로 전해졌습니다.

신속한 초기 진화가 없었더라면 인근 차량으로 화재가 번져 대형 화재로 번질 수도 있는 상황이었습니다.

정 씨는 분말 소화기 2개와 옥내 소화전을 이용해 불을 초기에 진화했습니다.

2023년 서울 강서소방서를 퇴직한 정 씨는 "소방안전관리 업무로 제2 인생을 이어가던 중 몸으로 익힌 화재진압 기술로 초기 진화에 성공해 전직 소방관으로서의 마지막 남은 짐을 내려놓은 것 같다"고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 서울시 제공]
김하은
김하은

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[풀영상] 올해 광복절 경축사…무슨 내용 담겼나?

[풀영상] 올해 광복절 경축사…무슨 내용 담겼나?
‘차기 총리 유력 후보’ 앞다퉈 야스쿠니 참배…이시바는 공물 바쳐

‘차기 총리 유력 후보’ 앞다퉈 야스쿠니 참배…이시바는 공물 바쳐
‘광복절 특사’ 조국 출소…<br>“검찰 독재 종식의 상징 될 것”

‘광복절 특사’ 조국 출소…“검찰 독재 종식의 상징 될 것”
고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다

고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.