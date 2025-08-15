크랩

[크랩] “지금 아니면 못 봐요”…화제의 ‘데니 태극기’ 실물 보고 옴

입력 2025.08.15 (11:24) 수정 2025.08.15 (11:25)

어느덧 전 세계에서 가장 핫한 명소로 발돋움한 국립중앙박물관!

특히 질 높은 자체 굿즈들이 발매와 동시에 품절되는 등 큰 인기를 얻고 있는데요.

그 중에서도 요즘 가장 인기 있다는 굿즈는 바로 '데니 태극기'입니다.

국립중앙박물관에서는 광복절을 맞아 데니 태극기 실물도 볼 수 있다는데요.

앞으로 단 몇 주 정도만 공개된다는 이 한정판 태극기를 크랩이 직접 보고 왔습니다.


https://youtu.be/xsx98N8pnIo

김소영
김소영 기자

[풀영상] 올해 광복절 경축사…무슨 내용 담겼나?

[풀영상] 올해 광복절 경축사…무슨 내용 담겼나?
‘차기 총리 유력 후보’ 앞다퉈 야스쿠니 참배…이시바는 공물 바쳐

‘차기 총리 유력 후보’ 앞다퉈 야스쿠니 참배…이시바는 공물 바쳐
‘광복절 특사’ 조국 출소…<br>“검찰 독재 종식의 상징 될 것”

‘광복절 특사’ 조국 출소…“검찰 독재 종식의 상징 될 것”
고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다

고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다
