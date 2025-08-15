[크랩] “지금 아니면 못 봐요”…화제의 ‘데니 태극기’ 실물 보고 옴

어느덧 전 세계에서 가장 핫한 명소로 발돋움한 국립중앙박물관!특히 질 높은 자체 굿즈들이 발매와 동시에 품절되는 등 큰 인기를 얻고 있는데요.그 중에서도 요즘 가장 인기 있다는 굿즈는 바로 '데니 태극기'입니다.국립중앙박물관에서는 광복절을 맞아 데니 태극기 실물도 볼 수 있다는데요.앞으로 단 몇 주 정도만 공개된다는 이 한정판 태극기를 크랩이 직접 보고 왔습니다.