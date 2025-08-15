[크랩] “지금 아니면 못 봐요”…화제의 ‘데니 태극기’ 실물 보고 옴
입력 2025.08.15 (11:24) 수정 2025.08.15 (11:25)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
어느덧 전 세계에서 가장 핫한 명소로 발돋움한 국립중앙박물관!
특히 질 높은 자체 굿즈들이 발매와 동시에 품절되는 등 큰 인기를 얻고 있는데요.
그 중에서도 요즘 가장 인기 있다는 굿즈는 바로 '데니 태극기'입니다.
국립중앙박물관에서는 광복절을 맞아 데니 태극기 실물도 볼 수 있다는데요.
앞으로 단 몇 주 정도만 공개된다는 이 한정판 태극기를 크랩이 직접 보고 왔습니다.
https://youtu.be/xsx98N8pnIo
특히 질 높은 자체 굿즈들이 발매와 동시에 품절되는 등 큰 인기를 얻고 있는데요.
그 중에서도 요즘 가장 인기 있다는 굿즈는 바로 '데니 태극기'입니다.
국립중앙박물관에서는 광복절을 맞아 데니 태극기 실물도 볼 수 있다는데요.
앞으로 단 몇 주 정도만 공개된다는 이 한정판 태극기를 크랩이 직접 보고 왔습니다.
https://youtu.be/xsx98N8pnIo
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [크랩] “지금 아니면 못 봐요”…화제의 ‘데니 태극기’ 실물 보고 옴
-
- 입력 2025-08-15 11:24:55
- 수정2025-08-15 11:25:13
어느덧 전 세계에서 가장 핫한 명소로 발돋움한 국립중앙박물관!
특히 질 높은 자체 굿즈들이 발매와 동시에 품절되는 등 큰 인기를 얻고 있는데요.
그 중에서도 요즘 가장 인기 있다는 굿즈는 바로 '데니 태극기'입니다.
국립중앙박물관에서는 광복절을 맞아 데니 태극기 실물도 볼 수 있다는데요.
앞으로 단 몇 주 정도만 공개된다는 이 한정판 태극기를 크랩이 직접 보고 왔습니다.
https://youtu.be/xsx98N8pnIo
특히 질 높은 자체 굿즈들이 발매와 동시에 품절되는 등 큰 인기를 얻고 있는데요.
그 중에서도 요즘 가장 인기 있다는 굿즈는 바로 '데니 태극기'입니다.
국립중앙박물관에서는 광복절을 맞아 데니 태극기 실물도 볼 수 있다는데요.
앞으로 단 몇 주 정도만 공개된다는 이 한정판 태극기를 크랩이 직접 보고 왔습니다.
https://youtu.be/xsx98N8pnIo
-
-
김소영 기자 sos@kbs.co.kr김소영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.