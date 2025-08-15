국제

일본 정부 “이 대통령 방일로 한일 관계 안정적 발전 기대”

입력 2025.08.15 (11:30) 수정 2025.08.15 (11:34)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

일본 정부는 이재명 대통령의 23일 일본 방문과 관련해 “이번 방일을 통해 한일 관계가 안정적으로 발전하기를 기대하고 있다”고 밝혔습니다.

일본 정부 대변인인 하야시 요시마사 관방장관은 오늘(15일) 오전 정례 기자회견에서 “한일 양국은 국제사회의 다양한 과제에서 파트너로서 협력해야 할 중요한 이웃 나라이고 현재의 전략 환경에서 한일 관계, 한미일 협력은 한층 더 중요해졌다”면서 이처럼 말했습니다.

이와 함께 “한일 양국 정부는 셔틀외교를 비롯한 긴밀한 의사소통을 하기로 했다”고 말했습니다.

이 대통령은 오는 24일 미국 방문에 앞서 23일 일본을 먼저 방문해 이시바 시게루 일본 총리와 한일정상회담을 할 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 일본 정부 “이 대통령 방일로 한일 관계 안정적 발전 기대”
    • 입력 2025-08-15 11:30:35
    • 수정2025-08-15 11:34:04
    국제
일본 정부는 이재명 대통령의 23일 일본 방문과 관련해 “이번 방일을 통해 한일 관계가 안정적으로 발전하기를 기대하고 있다”고 밝혔습니다.

일본 정부 대변인인 하야시 요시마사 관방장관은 오늘(15일) 오전 정례 기자회견에서 “한일 양국은 국제사회의 다양한 과제에서 파트너로서 협력해야 할 중요한 이웃 나라이고 현재의 전략 환경에서 한일 관계, 한미일 협력은 한층 더 중요해졌다”면서 이처럼 말했습니다.

이와 함께 “한일 양국 정부는 셔틀외교를 비롯한 긴밀한 의사소통을 하기로 했다”고 말했습니다.

이 대통령은 오는 24일 미국 방문에 앞서 23일 일본을 먼저 방문해 이시바 시게루 일본 총리와 한일정상회담을 할 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
박원기
박원기 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[풀영상] 올해 광복절 경축사…무슨 내용 담겼나?

[풀영상] 올해 광복절 경축사…무슨 내용 담겼나?
‘차기 총리 유력 후보’ 앞다퉈 야스쿠니 참배…이시바는 공물 바쳐

‘차기 총리 유력 후보’ 앞다퉈 야스쿠니 참배…이시바는 공물 바쳐
‘광복절 특사’ 조국 출소…<br>“검찰 독재 종식의 상징 될 것”

‘광복절 특사’ 조국 출소…“검찰 독재 종식의 상징 될 것”
고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다

고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.