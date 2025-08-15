일본 정부 “이 대통령 방일로 한일 관계 안정적 발전 기대”

일본 정부는 이재명 대통령의 23일 일본 방문과 관련해 “이번 방일을 통해 한일 관계가 안정적으로 발전하기를 기대하고 있다”고 밝혔습니다.



일본 정부 대변인인 하야시 요시마사 관방장관은 오늘(15일) 오전 정례 기자회견에서 “한일 양국은 국제사회의 다양한 과제에서 파트너로서 협력해야 할 중요한 이웃 나라이고 현재의 전략 환경에서 한일 관계, 한미일 협력은 한층 더 중요해졌다”면서 이처럼 말했습니다.



이와 함께 “한일 양국 정부는 셔틀외교를 비롯한 긴밀한 의사소통을 하기로 했다”고 말했습니다.



이 대통령은 오는 24일 미국 방문에 앞서 23일 일본을 먼저 방문해 이시바 시게루 일본 총리와 한일정상회담을 할 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!