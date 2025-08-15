재난·기후·환경

오늘 전국 곳곳 소나기…당분간 무더위 이어져

입력 2025.08.15 (12:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

광복절인 오늘은 전국에 가끔 구름이 많은 가운데 오후까지 전국 대부분 지역에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.

예상되는 소나기의 양은 수도권과 충청, 영남 지역에 최대 40mm, 그 밖의 지역에 5~20mm입니다.

오늘 낮 기온은 서울이 32도 등 전국이 30도에서 35도로 어제보다 2도에서 5도 정도 높겠습니다.

충청과 남부지방에 폭염특보가 내려진 가운데 당분간 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 33도 안팎으로 오르는 무더위가 이어지겠습니다.

바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.

토요일인 내일은 새벽부터 오전 사이 중부지방을 중심으로 약한 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 오늘 전국 곳곳 소나기…당분간 무더위 이어져
    • 입력 2025-08-15 12:03:10
    재난·기후·환경
광복절인 오늘은 전국에 가끔 구름이 많은 가운데 오후까지 전국 대부분 지역에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.

예상되는 소나기의 양은 수도권과 충청, 영남 지역에 최대 40mm, 그 밖의 지역에 5~20mm입니다.

오늘 낮 기온은 서울이 32도 등 전국이 30도에서 35도로 어제보다 2도에서 5도 정도 높겠습니다.

충청과 남부지방에 폭염특보가 내려진 가운데 당분간 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 33도 안팎으로 오르는 무더위가 이어지겠습니다.

바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.

토요일인 내일은 새벽부터 오전 사이 중부지방을 중심으로 약한 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.
이세흠
이세흠 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “독립투쟁 역사 제대로 기억”…<br>한일협력·남북대화 메시지도

이 대통령 “독립투쟁 역사 제대로 기억”…한일협력·남북대화 메시지도
일본 총리 패전일 추도사 13년 만에 ‘반성’ 언급…‘침략·가해’ 표현은 빠져

일본 총리 패전일 추도사 13년 만에 ‘반성’ 언급…‘침략·가해’ 표현은 빠져
‘김건희 집사’ 김예성 구속심사…특검, 김 여사 18일 10시 출석 통보

‘김건희 집사’ 김예성 구속심사…특검, 김 여사 18일 10시 출석 통보
고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다

고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.