이 대통령, 오늘 광화문 광장서 ‘국민임명식’

이재명 대통령이 광복절인 오늘(15일) 서울 광화문광장에서 열리는 국민임명식에 참석해 국민 대표 80인으로부터 임명장을 받습니다.



행사는 오늘 저녁 8시부터 광화문광장에서 열리며 KBS를 통해 생중계됩니다.



오늘 행사에는 문재인 전 대통령 내외와 고 노무현 전 대통령 가족도 참석합니다.



이명박, 박근혜 전 대통령은 건강상 이유로 불참을 통보했습니다.



국민의힘 송언석 비대위원장과과 개혁신당 이준석 대표도 광복절의 취지와 어울리지 않는 행사라는 등의 이유로 참석하지 않겠다고 밝혔습니다.



