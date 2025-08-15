이 대통령, 오늘 광화문 광장서 ‘국민임명식’
입력 2025.08.15 (12:11) 수정 2025.08.15 (12:17)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
이재명 대통령이 광복절인 오늘(15일) 서울 광화문광장에서 열리는 국민임명식에 참석해 국민 대표 80인으로부터 임명장을 받습니다.
행사는 오늘 저녁 8시부터 광화문광장에서 열리며 KBS를 통해 생중계됩니다.
오늘 행사에는 문재인 전 대통령 내외와 고 노무현 전 대통령 가족도 참석합니다.
이명박, 박근혜 전 대통령은 건강상 이유로 불참을 통보했습니다.
국민의힘 송언석 비대위원장과과 개혁신당 이준석 대표도 광복절의 취지와 어울리지 않는 행사라는 등의 이유로 참석하지 않겠다고 밝혔습니다.
행사는 오늘 저녁 8시부터 광화문광장에서 열리며 KBS를 통해 생중계됩니다.
오늘 행사에는 문재인 전 대통령 내외와 고 노무현 전 대통령 가족도 참석합니다.
이명박, 박근혜 전 대통령은 건강상 이유로 불참을 통보했습니다.
국민의힘 송언석 비대위원장과과 개혁신당 이준석 대표도 광복절의 취지와 어울리지 않는 행사라는 등의 이유로 참석하지 않겠다고 밝혔습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 이 대통령, 오늘 광화문 광장서 ‘국민임명식’
-
- 입력 2025-08-15 12:11:20
- 수정2025-08-15 12:17:46
이재명 대통령이 광복절인 오늘(15일) 서울 광화문광장에서 열리는 국민임명식에 참석해 국민 대표 80인으로부터 임명장을 받습니다.
행사는 오늘 저녁 8시부터 광화문광장에서 열리며 KBS를 통해 생중계됩니다.
오늘 행사에는 문재인 전 대통령 내외와 고 노무현 전 대통령 가족도 참석합니다.
이명박, 박근혜 전 대통령은 건강상 이유로 불참을 통보했습니다.
국민의힘 송언석 비대위원장과과 개혁신당 이준석 대표도 광복절의 취지와 어울리지 않는 행사라는 등의 이유로 참석하지 않겠다고 밝혔습니다.
행사는 오늘 저녁 8시부터 광화문광장에서 열리며 KBS를 통해 생중계됩니다.
오늘 행사에는 문재인 전 대통령 내외와 고 노무현 전 대통령 가족도 참석합니다.
이명박, 박근혜 전 대통령은 건강상 이유로 불참을 통보했습니다.
국민의힘 송언석 비대위원장과과 개혁신당 이준석 대표도 광복절의 취지와 어울리지 않는 행사라는 등의 이유로 참석하지 않겠다고 밝혔습니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.