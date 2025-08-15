전북경찰, 광복절 폭주 오토바이 몬 10대들 붙잡아

전북경찰청은 8.15 광복절 새벽에 오토바이를 타고 폭주 운전을 한 10대 2명을 붙잡았다고 밝혔습니다.



이들은 오늘 새벽 0시부터 4시 사이 전주 지역 주요 도로에서 오토바이 7~8대로 무리 지어 다니며 무면허 상태로 난폭 운전을 한 혐의를 받고 있습니다.



전북경찰은 광복절을 앞두고 오토바이 일제 단속을 벌여 안전모 미착용 등 50여 건을 적발하고, 과태료 처분 등을 내렸습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!