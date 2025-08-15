오늘 곳곳 소나기…당분간 무더위 이어져

광복절인 오늘은 전국에 가끔 구름이 많은 가운데 오후까지 전국 대부분 지역에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.



예상되는 소나기의 양은 수도권과 충청, 영남 지역에 최대 40mm, 그 밖의 지역에 5~20mm입니다.



토요일인 내일은 새벽부터 오전 사이 중부지방을 중심으로 약한 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.



내일 아침 기온은 서울이 26도 등 전국이 22도에서 26도로 오늘과 비슷하거나 조금 높겠습니다.



낮 기온은 서울이 31도 등 전국이 30도에서 35도로 오늘과 비슷하겠습니다.



충청과 남부지방에 폭염특보가 내려진 가운데 당분간 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 33도 안팎으로 오르는 무더위가 이어지겠습니다.



내일 바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



