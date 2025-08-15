트럼프 행정부, 워싱턴DC 경찰 지휘권 접수…‘이민 단속 제한’ 폐지 선포

트럼프 미국 행정부가 수도 워싱턴DC의 경찰 지휘권을 접수했습니다.



팸 본디 법무장관은 현지 시각 14일 테리 콜 마약단속국(DEA) 국장을 워싱턴DC 경찰청을 지휘하는 ‘비상 경찰청장’으로 임명했다고 AP통신 등이 보도했습니다.



본디 장관은 앞으로 워싱턴DC 경찰청의 모든 법 집행은 콜 국장의 승인을 받아야 한다면서, 워싱턴DC 경찰청의 이민 단속 제한 정책도 폐지한다고 선포했습니다.



워싱턴DC 경찰청은 민주당 소속 뮤리엘 바우저 시장이 임명한 파멜라 스미스 청장이 이끌어 왔지만, 이번 조처로 앞으로는 연방정부가 직접 워싱턴DC 경찰을 통제할 것으로 예상됩니다.



앞서 트럼프 대통령은 워싱턴DC의 범죄 확산을 이유로 연방정부 법 집행기관을 배치하라고 지시했고, 이에 따라 연방수사국(FBI)을 비롯해 이민세관단속국(ICE), DEA 등 12개 기관 요원이 8일 자정부터 워싱턴DC에 배치됐습니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



