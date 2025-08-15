신안서 차량 충돌로 5명 부상…시민들이 구조
입력 2025.08.15 (15:03)
오늘(15일) 낮 12시 20분쯤 전남 신안군 압해읍 왕복 2차로 도로에서 70대 부부가 탄 1톤 화물차와 맞은편에서 달리던 승용차가 충돌했습니다.
이 사고로 화물차에 타고 있던 부부와 승용차에 탑승한 3명이 경상을 입고 병원으로 옮겨졌습니다.
이들은 사고 직후 주변에 있던 사람들에게 모두 구조됐습니다.
경찰은 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 파악 중입니다.
[사진 출처 : 시청자 제공]
김호 기자 kh@kbs.co.kr
-
