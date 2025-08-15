충북 단양 도담역 진입하던 화물열차 탈선…후속 열차 지연

오늘(15일) 오전 8시 41분쯤 경기 의왕시 오봉역에서 출발해 충북 단양군 도담역으로 진입하던 화물열차가 선로를 이탈했습니다.



이 사고로 다친 사람은 없었지만, 후속 열차 3편이 지연됐습니다.



국토교통부는 사고가 상행선로에서 발생해, 현재 하행선로를 통해 상·하행 열차가 운행 중이라고 밝혔습니다.



또, 선로를 복구하는대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



