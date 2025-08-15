광주 풍암동 아파트 4100세대 정전…“원인 파악 중”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘(15일) 오후 3시쯤 광주광역시 서구 풍암동 일대에서 정전이 발생해 한국전력이 복구 작업에 나섰습니다.



한전에 따르면 현재까지 파악된 정전 세대는 풍암동 일대 6개 아파트단지 4천100여 세대입니다.



한전 관계자는 “정전 원인을 파악 중이며 최대한 빨리 복구 작업을 진행하겠다”고 말했습니다.



[사진 출처 : 게티이미지]



