정치

우원식 의장, 독립운동가 후손 초청해 오찬…“역사 왜곡에 단호히 대응”

입력 2025.08.15 (17:15) 수정 2025.08.15 (17:17)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

우원식 국회의장이 광복 80주년인 오늘(15일) 국회 사랑재에서 독립운동가 후손들을 초청해 오찬했습니다.

우 의장은 “독립운동이 있었기에 지금의 대한민국이 있다”며 “앞으로도 독립운동가와 후손을 최고로 예우하겠다”고 밝혔습니다.

또한 “역사 왜곡 시도에 대한 단호한 대응과 역사 정의 확립, 유해 발굴·봉환, 유적지 보존, 독립 전쟁사 발굴 등 작업을 차근차근 잘해 나가겠다”고 약속했습니다.

오찬에는 이회영 선생의 후손인 이종찬 광복회장 등 독립운동가 후손 40여 명과 이학영·주호영 국회부의장 등이 참석했습니다.

우 의장은 참석자들에게 ‘한국광복군 서명문 태극기’ 문양에 독립운동가들의 이름을 새긴 손수건과 ‘진관사 태극기’ 배지를 선물했습니다.

식탁에는 독립군의 전투 식량으로 알려진 주먹밥과 미숫가루, 백범 김구 선생이 자주 먹었다고 전해지는 김치찜, 유관순 열사가 가장 좋아했다고 하는 명태 무침 등이 올랐습니다.

우 의장은 건국훈장 독립장에 추서된 독립운동가 김한(1888~1938) 선생의 외손자입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 우원식 의장, 독립운동가 후손 초청해 오찬…“역사 왜곡에 단호히 대응”
    • 입력 2025-08-15 17:15:02
    • 수정2025-08-15 17:17:09
    정치
우원식 국회의장이 광복 80주년인 오늘(15일) 국회 사랑재에서 독립운동가 후손들을 초청해 오찬했습니다.

우 의장은 “독립운동이 있었기에 지금의 대한민국이 있다”며 “앞으로도 독립운동가와 후손을 최고로 예우하겠다”고 밝혔습니다.

또한 “역사 왜곡 시도에 대한 단호한 대응과 역사 정의 확립, 유해 발굴·봉환, 유적지 보존, 독립 전쟁사 발굴 등 작업을 차근차근 잘해 나가겠다”고 약속했습니다.

오찬에는 이회영 선생의 후손인 이종찬 광복회장 등 독립운동가 후손 40여 명과 이학영·주호영 국회부의장 등이 참석했습니다.

우 의장은 참석자들에게 ‘한국광복군 서명문 태극기’ 문양에 독립운동가들의 이름을 새긴 손수건과 ‘진관사 태극기’ 배지를 선물했습니다.

식탁에는 독립군의 전투 식량으로 알려진 주먹밥과 미숫가루, 백범 김구 선생이 자주 먹었다고 전해지는 김치찜, 유관순 열사가 가장 좋아했다고 하는 명태 무침 등이 올랐습니다.

우 의장은 건국훈장 독립장에 추서된 독립운동가 김한(1888~1938) 선생의 외손자입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
신지혜
신지혜 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“올해 을사년은 다를 것…일본, 과거사 직시하라”

“올해 을사년은 다를 것…일본, 과거사 직시하라”
일본 총리 패전일 추도사 13년 만에 ‘반성’ 언급…‘침략·가해’ 표현은 빠져

일본 총리 패전일 추도사 13년 만에 ‘반성’ 언급…‘침략·가해’ 표현은 빠져
‘김건희 집사’ 김예성 구속심사 종료…‘묵묵부답’에 취재진 밀치기도

‘김건희 집사’ 김예성 구속심사 종료…‘묵묵부답’에 취재진 밀치기도
고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다

고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.