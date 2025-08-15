영상K

양말에 ‘쓱’ 넣고 태연히 퇴근…4억 빼돌린 은행원, 징역 8개월 [잇슈#태그]

입력 2025.08.15 (17:19) 수정 2025.08.15 (17:20)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

은행 돈 4억 원을 빼돌린 40대 은행원이 실형을 선고받았습니다.

강원 홍천의 한 은행에서 일하던 A 씨는 지난해 12월 은행 금고에서 5만 원권 묶음을 양말 속에 숨겨 빼돌리는 등 지금까지 6차례에 걸쳐 모두 2억여 원을 훔친 혐의를 받고 있습니다.

A 씨는 자신의 자리에 보관 중이던 현금 1억 5천만 원과 미화 2만 달러를 종이 가방과 외투 주머니에 넣어 가져가기도 했던 것으로 드러났습니다.

경찰은 A 씨가 훔친 돈을 온라인 도박 자금으로 사용했다고 밝혔습니다.

법원은 업무상 횡령 혐의로 기소된 A 씨에게 징역 8개월을 선고했습니다.

재판부는 A 씨가 은행 측이 변상하라고 요구한 1억 8천만 원 가운데 5백만 원만 갚았지만, 전과가 없고 여러 지인이 선처를 탄원한 점 등을 양형에 참작했다고 밝혔습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 양말에 ‘쓱’ 넣고 태연히 퇴근…4억 빼돌린 은행원, 징역 8개월 [잇슈#태그]
    • 입력 2025-08-15 17:19:38
    • 수정2025-08-15 17:20:08
    영상K
은행 돈 4억 원을 빼돌린 40대 은행원이 실형을 선고받았습니다.

강원 홍천의 한 은행에서 일하던 A 씨는 지난해 12월 은행 금고에서 5만 원권 묶음을 양말 속에 숨겨 빼돌리는 등 지금까지 6차례에 걸쳐 모두 2억여 원을 훔친 혐의를 받고 있습니다.

A 씨는 자신의 자리에 보관 중이던 현금 1억 5천만 원과 미화 2만 달러를 종이 가방과 외투 주머니에 넣어 가져가기도 했던 것으로 드러났습니다.

경찰은 A 씨가 훔친 돈을 온라인 도박 자금으로 사용했다고 밝혔습니다.

법원은 업무상 횡령 혐의로 기소된 A 씨에게 징역 8개월을 선고했습니다.

재판부는 A 씨가 은행 측이 변상하라고 요구한 1억 8천만 원 가운데 5백만 원만 갚았지만, 전과가 없고 여러 지인이 선처를 탄원한 점 등을 양형에 참작했다고 밝혔습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“올해 을사년은 다를 것…일본, 과거사 직시하라”

“올해 을사년은 다를 것…일본, 과거사 직시하라”
일본 총리 패전일 추도사 13년 만에 ‘반성’ 언급…‘침략·가해’ 표현은 빠져

일본 총리 패전일 추도사 13년 만에 ‘반성’ 언급…‘침략·가해’ 표현은 빠져
‘김건희 집사’ 김예성 구속심사 종료…‘묵묵부답’에 취재진 밀치기도

‘김건희 집사’ 김예성 구속심사 종료…‘묵묵부답’에 취재진 밀치기도
고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다

고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.