경기 부천시 한 고물상에서 불…주민 14명 대피
입력 2025.08.15 (20:09) 수정 2025.08.15 (20:18)
오늘(15일) 오후 6시 50분쯤 경기 부천시 원미구의 한 고물상에서 불이 났습니다.
이 불로 인근 주택에 살던 주민 14명이 대피했습니다.
소방당국은 소방차 22대와 소방대원 60명을 동원해 30분 만에 불을 껐습니다.
소방당국은 정확한 화재 원인을 조사 중입니다.
[사진 출처 : 시청자 제공]
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.