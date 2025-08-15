경기 부천시 한 고물상에서 불…주민 14명 대피

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘(15일) 오후 6시 50분쯤 경기 부천시 원미구의 한 고물상에서 불이 났습니다.



이 불로 인근 주택에 살던 주민 14명이 대피했습니다.



소방당국은 소방차 22대와 소방대원 60명을 동원해 30분 만에 불을 껐습니다.



소방당국은 정확한 화재 원인을 조사 중입니다.



[사진 출처 : 시청자 제공]



