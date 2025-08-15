[국민 임명식] 가수 이은미 축하공연…시민들과 한 목소리로 부른 광복절의 “내 나라 내 겨레”
입력 2025.08.15 (20:22) 수정 2025.08.15 (20:42)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
이재명 대통령이 광복 80주년인 15일 국민임명식을 진행합니다.
국민임명식은 15일 저녁 8시부터 9시 40분까지 서울 광화문 광장에서 '함께 찾은 빛, 대한민국을 비추다'를 주제로 거행됩니다.
행사에는 국민대표 80인과 특별초청 국민, 국가 주요 인사와 각계 대표, 일반 시민 등 약 만 명이 초청을 받아 참석합니다. 문재인 전 대통령 내외와 고 노무현 전 대통령 가족도 참석합니다.
국민임명식에 앞서 진행된 가수 이은미 씨의 축하공연, 영상으로 보시죠.
국민임명식은 15일 저녁 8시부터 9시 40분까지 서울 광화문 광장에서 '함께 찾은 빛, 대한민국을 비추다'를 주제로 거행됩니다.
행사에는 국민대표 80인과 특별초청 국민, 국가 주요 인사와 각계 대표, 일반 시민 등 약 만 명이 초청을 받아 참석합니다. 문재인 전 대통령 내외와 고 노무현 전 대통령 가족도 참석합니다.
국민임명식에 앞서 진행된 가수 이은미 씨의 축하공연, 영상으로 보시죠.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [국민 임명식] 가수 이은미 축하공연…시민들과 한 목소리로 부른 광복절의 “내 나라 내 겨레”
-
- 입력 2025-08-15 20:22:49
- 수정2025-08-15 20:42:28
이재명 대통령이 광복 80주년인 15일 국민임명식을 진행합니다.
국민임명식은 15일 저녁 8시부터 9시 40분까지 서울 광화문 광장에서 '함께 찾은 빛, 대한민국을 비추다'를 주제로 거행됩니다.
행사에는 국민대표 80인과 특별초청 국민, 국가 주요 인사와 각계 대표, 일반 시민 등 약 만 명이 초청을 받아 참석합니다. 문재인 전 대통령 내외와 고 노무현 전 대통령 가족도 참석합니다.
국민임명식에 앞서 진행된 가수 이은미 씨의 축하공연, 영상으로 보시죠.
국민임명식은 15일 저녁 8시부터 9시 40분까지 서울 광화문 광장에서 '함께 찾은 빛, 대한민국을 비추다'를 주제로 거행됩니다.
행사에는 국민대표 80인과 특별초청 국민, 국가 주요 인사와 각계 대표, 일반 시민 등 약 만 명이 초청을 받아 참석합니다. 문재인 전 대통령 내외와 고 노무현 전 대통령 가족도 참석합니다.
국민임명식에 앞서 진행된 가수 이은미 씨의 축하공연, 영상으로 보시죠.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.