[국민 임명식] 가수 이은미 축하공연…시민들과 한 목소리로 부른 광복절의 “내 나라 내 겨레”

이재명 대통령이 광복 80주년인 15일 국민임명식을 진행합니다.



국민임명식은 15일 저녁 8시부터 9시 40분까지 서울 광화문 광장에서 '함께 찾은 빛, 대한민국을 비추다'를 주제로 거행됩니다.



행사에는 국민대표 80인과 특별초청 국민, 국가 주요 인사와 각계 대표, 일반 시민 등 약 만 명이 초청을 받아 참석합니다. 문재인 전 대통령 내외와 고 노무현 전 대통령 가족도 참석합니다.



국민임명식에 앞서 진행된 가수 이은미 씨의 축하공연, 영상으로 보시죠.



