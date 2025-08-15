문화

유경촌 주교 선종…낮은 자와 함께 하고 참사 유족 위로

입력 2025.08.15 (20:44) 수정 2025.08.15 (20:51)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

천주교 서울대교구 보좌주교인 유경촌 티모테오 주교가 향년 63세로 오늘(15일) 선종했습니다.

천주교 서울대교구에 따르면 유 주교는 오늘 0시 28분쯤 가톨릭대학교 서울성모병원에서 병환으로 영면했습니다.

1962년 서울에서 태어난 유 주교는 서울 가톨릭대학교를 졸업하고 군 복무를 마친 뒤 독일 뷔르츠부르크대학교로 유학했습니다.

1992년 1월 서울대교구에서 사제품을 받았고 이후 독일 프랑크푸르트 상트게오르겐 대학교에서 신학 박사 학위를 취득했습니다.

서울대교구 목5동 본당 보좌 신부, 가톨릭대학교(대신학교) 교수, 서울대교구 통합사목연구소장, 명일동 본당 주임신부, 서울대교구 보좌주교 등을 지냈습니다.

2013년 12월 30일 프란치스코 교황에 의해 서울대교구 보좌주교로 임명됐고 2014년 2월 정식으로 주교품을 받아 서울대교구 사회사목담당 겸 동서울 지역 교구장 대리로 활동했습니다.

유 주교는 '낮은 자와 함께하는 사제'가 되고자 했고 청빈과 겸손, 사회적 약자에 대한 배려로 동료 선후배 사제들의 귀감이 됐다고 서울대교구는 전했습니다.

유 주교는 또 참사로 고통받는 사람들과 함께하고자 했습니다.

이태원 참사 1주기를 맞아 2023년 10월 열린 명동성당 추모 미사에서 "유가족들이 아픔을 딛고 일어서려면 희생자에 대한 추모가 제대로 그리고 충분히 이뤄져야 한다"며 유족에 대한 사회적 배려를 당부했습니다.

세월호 참사 2주기인 2016년 4월에는 명동대성당에서 서울대교구 사회사목국 사제단이 공동 집전한 '세월호 참사 2주기 추모 미사'를 주례했습니다.

빈소는 주교좌인 서울 명동대성당 지하 성당에 마련됐습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 천주교 서울대교구 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 유경촌 주교 선종…낮은 자와 함께 하고 참사 유족 위로
    • 입력 2025-08-15 20:44:44
    • 수정2025-08-15 20:51:00
    문화
천주교 서울대교구 보좌주교인 유경촌 티모테오 주교가 향년 63세로 오늘(15일) 선종했습니다.

천주교 서울대교구에 따르면 유 주교는 오늘 0시 28분쯤 가톨릭대학교 서울성모병원에서 병환으로 영면했습니다.

1962년 서울에서 태어난 유 주교는 서울 가톨릭대학교를 졸업하고 군 복무를 마친 뒤 독일 뷔르츠부르크대학교로 유학했습니다.

1992년 1월 서울대교구에서 사제품을 받았고 이후 독일 프랑크푸르트 상트게오르겐 대학교에서 신학 박사 학위를 취득했습니다.

서울대교구 목5동 본당 보좌 신부, 가톨릭대학교(대신학교) 교수, 서울대교구 통합사목연구소장, 명일동 본당 주임신부, 서울대교구 보좌주교 등을 지냈습니다.

2013년 12월 30일 프란치스코 교황에 의해 서울대교구 보좌주교로 임명됐고 2014년 2월 정식으로 주교품을 받아 서울대교구 사회사목담당 겸 동서울 지역 교구장 대리로 활동했습니다.

유 주교는 '낮은 자와 함께하는 사제'가 되고자 했고 청빈과 겸손, 사회적 약자에 대한 배려로 동료 선후배 사제들의 귀감이 됐다고 서울대교구는 전했습니다.

유 주교는 또 참사로 고통받는 사람들과 함께하고자 했습니다.

이태원 참사 1주기를 맞아 2023년 10월 열린 명동성당 추모 미사에서 "유가족들이 아픔을 딛고 일어서려면 희생자에 대한 추모가 제대로 그리고 충분히 이뤄져야 한다"며 유족에 대한 사회적 배려를 당부했습니다.

세월호 참사 2주기인 2016년 4월에는 명동대성당에서 서울대교구 사회사목국 사제단이 공동 집전한 '세월호 참사 2주기 추모 미사'를 주례했습니다.

빈소는 주교좌인 서울 명동대성당 지하 성당에 마련됐습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 천주교 서울대교구 제공]
고아름
고아름 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“일본에 호감” 52%…“과거사 반성 부족” 80%

“일본에 호감” 52%…“과거사 반성 부족” 80%
이 대통령 “독립투쟁 역사 제대로 기억”…한일협력·남북대화 메시지도

이 대통령 “독립투쟁 역사 제대로 기억”…한일협력·남북대화 메시지도
‘김건희 집사’ 김예성 구속 갈림길…특검, 김 여사 18일 10시 출석 통보

‘김건희 집사’ 김예성 구속 갈림길…특검, 김 여사 18일 10시 출석 통보
정부, 日 정치인 야스쿠니 참배·공물 봉납에 “깊은 실망과 유감”

정부, 日 정치인 야스쿠니 참배·공물 봉납에 “깊은 실망과 유감”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.