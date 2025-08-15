문화

인순이, 펄벅 ‘영향력 있는 여성상’…고 이희호 여사 이후 25년만

입력 2025.08.15 (20:44) 수정 2025.08.15 (20:47)

가수 인순이(본명 김인순)가 미국 펄벅 인터내셔널이 시상하는 ‘영향력 있는 여성상’(Woman of Infuence Award) 수상자로 선정됐습니다.

오늘(15일) 가요계에 따르면 펄벅 인터내셔널은 홈페이지를 통해 올해 인순이의 수상자 선정 사실을 공개했습니다.

한국인이 이 상을 받는 것은 지난 2000년 고 이희호 여사 이후 25년 만입니다.

펄벅 인터내셔널은 “인순이는 인도주의자이자 혼혈·다문화 배경을 가진 젊은이들의 옹호자”라며 “한국 전쟁 이후 한국인 어머니와 미국 흑인 아버지 사이에서 태어난 그는 펄벅 인터내셔널의 어린이 후원 프로그램의 도움을 받았다”고 소개했습니다.

그러면서 “그는 사회의 인종 차별을 극복하고 음악 산업에서 성공을 거뒀고, 고국에서 유명해졌다”고 덧붙였습니다.

펄벅 인터내셔널은 특히 인순이가 지난 2013년 강원도 홍천에 설립한 다문화 학교인 해밀학교도 소개했습니다.

해밀학교의 ‘해밀’은 ‘비가 온 뒤 맑게 갠 하늘’이라는 뜻의 순우리말로, 다문화가정 아이들에게 밝은 희망을 주고 싶은 인순이의 바람이 담겨 있습니다.

인순이는 오는 21일 미국 펜실베이니아주에서 열리는 시상식에 참석할 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

고아름
고아름 기자

