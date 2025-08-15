[국민 임명식] 이재명 대통령 “한없이 자랑스럽다…주권자의 충직한 일꾼으로 국민만 믿고 성큼성큼 걸어갈 것”

입력 2025.08.15 (21:03) 수정 2025.08.15 (21:23)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이재명 대통령이 광복 80주년인 15일 국민임명식을 진행합니다.

국민임명식은 15일 저녁 8시부터 9시 40분까지 서울 광화문 광장에서 '함께 찾은 빛, 대한민국을 비추다'를 주제로 거행됐습니다.

행사에는 국민대표 80인과 특별초청 국민, 국가 주요 인사와 각계 대표, 일반 시민 등 약 만 명이 초청을 받아 참석합니다. 문재인 전 대통령 내외와 고 노무현 전 대통령 가족도 참석했습니다.

국민 대표 80인으로부터 임명장을 받은 이재명 대통령의 감사 인사와 포부, 영상으로 확인하세요.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [국민 임명식] 이재명 대통령 “한없이 자랑스럽다…주권자의 충직한 일꾼으로 국민만 믿고 성큼성큼 걸어갈 것”
    • 입력 2025-08-15 21:03:33
    • 수정2025-08-15 21:23:26
이재명 대통령이 광복 80주년인 15일 국민임명식을 진행합니다.

국민임명식은 15일 저녁 8시부터 9시 40분까지 서울 광화문 광장에서 '함께 찾은 빛, 대한민국을 비추다'를 주제로 거행됐습니다.

행사에는 국민대표 80인과 특별초청 국민, 국가 주요 인사와 각계 대표, 일반 시민 등 약 만 명이 초청을 받아 참석합니다. 문재인 전 대통령 내외와 고 노무현 전 대통령 가족도 참석했습니다.

국민 대표 80인으로부터 임명장을 받은 이재명 대통령의 감사 인사와 포부, 영상으로 확인하세요.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[한일여론조사] “일본에 호감” 52%…“과거사 반성 부족” 80%

[한일여론조사] “일본에 호감” 52%…“과거사 반성 부족” 80%
“독립투쟁 역사 제대로 기억”…한일관계, 과거 직시하되 미래로

“독립투쟁 역사 제대로 기억”…한일관계, 과거 직시하되 미래로
일 총리 ‘반성’ 언급…유력 총리 후보들은 야스쿠니 참배

일 총리 ‘반성’ 언급…유력 총리 후보들은 야스쿠니 참배
‘계좌 관리인’ 특검에 김건희 대질 요청…‘집사’는 구속 기로

‘계좌 관리인’ 특검에 김건희 대질 요청…‘집사’는 구속 기로
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.