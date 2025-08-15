정치

이 대통령 “국력 원천은 ‘국민’…국정 운영 중심에 ‘국민’ 둘 것”

입력 2025.08.15 (21:22)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이재명 대통령은 “‘국민주권 정부’는 국정 운영의 철학과 비전의 중심에 언제나 국력의 원천인 국민을 두겠다”고 다짐했습니다.

이 대통령은 오늘(15일) 저녁 광화문광장에서 열린 국민임명식에서 ‘국민께 드리는 편지’를 통해 감사 인사를 전했습니다.

이 대통령은 “빼앗긴 국민주권의 빛을 되찾은 80주년 광복절, 국민의 간절한 소망이 담긴 임명장을 건네받아 한없이 영광스럽고, 또 한없이 무거운 책임감을 느낀다”고 말했습니다.

이어 “지난 겨울 광장을 뜨겁게 수놓은 오색 빛 외침이 그랬듯, 오늘 이 자리에 5,200만 국민 저마다의 희망이 출렁거리고 있다”며 “우리 모두에게 절박한 공통의 목표는 ‘더 나은 나라’를 만들어달라는 것이자 ‘국민 행복 시대’를 열어달라는 것‘”이라고 강조했습니다.

이 대통령은 “독립과 호국의 전장에서 젊음을 바쳐 국토를 지켜낸 여러분, 이역만리 타국에서 흘린 땀으로 근대화를 일궈낸 여러분 덕분에 세계 10위 경제 강국 대한민국이 존재한다”고 말했습니다.

또 “4·19혁명부터 5·18 민주화운동, 6월 항쟁을 거쳐 촛불혁명과 빛의 혁명에 이르기까지, 나라에 국난이 도래할 때마다 가장 밝은 것을 손에 쥔 채 어둠을 물리친 여러분이 있었기에 피로 일군 민주주의가 다시 숨을 쉴 수 있었다”고 했습니다.

그러면서 “과거를 지켜냈고, 현재를 구했으며, 미래를 열어 갈 여러분 한 분 한 분의 삶이 바로 대한민국의 현대사”라며 “위대한 80년 현대사가 증명하듯 대한민국 국력의 원천은 언제나 국민이었다”고 강조했습니다.

이어 “국민의 잠재력과 역량을 키우는 일이 국가 발전의 원동력이 되고, 5,200만 국민 한 명 한 명이 행복한 만큼 국력이 커진다”며 “그 국력을 모든 국민이 함께 누리는 ’국민이 주인인 나라‘에 위대한 국민이 있을 것”이라고 밝혔습니다.

이 대통령은 “정든 학교가 없어지지 않겠으면 좋겠다는 아이들의 바람, 우리 마을이 아이들로 넘쳐나면 좋겠다는 어르신들의 소망, 무겁게 받아안고 ‘함께 잘 사는 나라’로 나아가겠다”고 말했습니다.

또, “전쟁 걱정 없이 살고 싶다는 파주 대성동 ‘자유의 마을’ 주민들의 간절한 염원, 더 이상 억울한 죽음은 있어선 안 된다는 참사 유가족들의 눈물, ‘평화롭고 안전한 나라’로 피어날 수 있도록 온 힘을 다하겠다”고 했습니다.

문화인들과 스포츠 꿈나무, 기업인과 과학기술인들도 든든하게 뒷받침하겠다는 다짐도 덧붙였습니다.

이 대통령은 “21대 대통령 이재명은 대한민국 주권자의 충직한 일꾼으로서, 오직 국민만 믿고 국민이 주인인 나라, 국민이 행복한 나라를 향해 성큼성큼 직진하겠다”고 강조했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이 대통령 “국력 원천은 ‘국민’…국정 운영 중심에 ‘국민’ 둘 것”
    • 입력 2025-08-15 21:22:36
    정치
이재명 대통령은 “‘국민주권 정부’는 국정 운영의 철학과 비전의 중심에 언제나 국력의 원천인 국민을 두겠다”고 다짐했습니다.

이 대통령은 오늘(15일) 저녁 광화문광장에서 열린 국민임명식에서 ‘국민께 드리는 편지’를 통해 감사 인사를 전했습니다.

이 대통령은 “빼앗긴 국민주권의 빛을 되찾은 80주년 광복절, 국민의 간절한 소망이 담긴 임명장을 건네받아 한없이 영광스럽고, 또 한없이 무거운 책임감을 느낀다”고 말했습니다.

이어 “지난 겨울 광장을 뜨겁게 수놓은 오색 빛 외침이 그랬듯, 오늘 이 자리에 5,200만 국민 저마다의 희망이 출렁거리고 있다”며 “우리 모두에게 절박한 공통의 목표는 ‘더 나은 나라’를 만들어달라는 것이자 ‘국민 행복 시대’를 열어달라는 것‘”이라고 강조했습니다.

이 대통령은 “독립과 호국의 전장에서 젊음을 바쳐 국토를 지켜낸 여러분, 이역만리 타국에서 흘린 땀으로 근대화를 일궈낸 여러분 덕분에 세계 10위 경제 강국 대한민국이 존재한다”고 말했습니다.

또 “4·19혁명부터 5·18 민주화운동, 6월 항쟁을 거쳐 촛불혁명과 빛의 혁명에 이르기까지, 나라에 국난이 도래할 때마다 가장 밝은 것을 손에 쥔 채 어둠을 물리친 여러분이 있었기에 피로 일군 민주주의가 다시 숨을 쉴 수 있었다”고 했습니다.

그러면서 “과거를 지켜냈고, 현재를 구했으며, 미래를 열어 갈 여러분 한 분 한 분의 삶이 바로 대한민국의 현대사”라며 “위대한 80년 현대사가 증명하듯 대한민국 국력의 원천은 언제나 국민이었다”고 강조했습니다.

이어 “국민의 잠재력과 역량을 키우는 일이 국가 발전의 원동력이 되고, 5,200만 국민 한 명 한 명이 행복한 만큼 국력이 커진다”며 “그 국력을 모든 국민이 함께 누리는 ’국민이 주인인 나라‘에 위대한 국민이 있을 것”이라고 밝혔습니다.

이 대통령은 “정든 학교가 없어지지 않겠으면 좋겠다는 아이들의 바람, 우리 마을이 아이들로 넘쳐나면 좋겠다는 어르신들의 소망, 무겁게 받아안고 ‘함께 잘 사는 나라’로 나아가겠다”고 말했습니다.

또, “전쟁 걱정 없이 살고 싶다는 파주 대성동 ‘자유의 마을’ 주민들의 간절한 염원, 더 이상 억울한 죽음은 있어선 안 된다는 참사 유가족들의 눈물, ‘평화롭고 안전한 나라’로 피어날 수 있도록 온 힘을 다하겠다”고 했습니다.

문화인들과 스포츠 꿈나무, 기업인과 과학기술인들도 든든하게 뒷받침하겠다는 다짐도 덧붙였습니다.

이 대통령은 “21대 대통령 이재명은 대한민국 주권자의 충직한 일꾼으로서, 오직 국민만 믿고 국민이 주인인 나라, 국민이 행복한 나라를 향해 성큼성큼 직진하겠다”고 강조했습니다.
이희연
이희연 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[한일여론조사] “일본에 호감” 52%…“과거사 반성 부족” 80%

[한일여론조사] “일본에 호감” 52%…“과거사 반성 부족” 80%
“독립투쟁 역사 제대로 기억”…한일관계, 과거 직시하되 미래로

“독립투쟁 역사 제대로 기억”…한일관계, 과거 직시하되 미래로
일 총리 ‘반성’ 언급…유력 총리 후보들은 야스쿠니 참배

일 총리 ‘반성’ 언급…유력 총리 후보들은 야스쿠니 참배
‘계좌 관리인’ 특검에 김건희 대질 요청…‘집사’는 구속 기로

‘계좌 관리인’ 특검에 김건희 대질 요청…‘집사’는 구속 기로
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.