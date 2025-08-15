이 대통령 “국민주권 정부, 국민 행복 위해 직진”

동영상 고정 취소

네, 광복절인 오늘 서울 광화문에선 국민 주권을 상징하는 행사가 열렸습니다.



이재명 대통령의 국민임명식 소식을 현장 스튜디오에서 전해드립니다.



역사의 고비마다 시민과 함께 숨 쉬어 온 이 곳 광화문 광장이 오늘은 광복 80주년을 기념하는 축제의 무대로 다시 태어났습니다.



현장 CAM 행사는 끝났지만 광장을 가득 메운 시민들로 들뜬 분위기는 여전합니다.



지금보시는 곳 소통과 화합을 상징하는 원형 중앙무대에서 조금 전 국민대표 80인이 이재명 대통령에게 자신들이 직접 쓴 임명장을 수여했습니다



빼앗긴 국민주권의 빛을 되찾은 80주년 광복절, 국민의 간절한 소망이 담긴 임명장을 건네받아 한없이 영광스럽고, 또 한없이 큰 책임감을 느낍니다.



우리 모두에게 절박한 공통의 목표는 분명합니다.



'더 나은 나라'를 만들어달라는 것이자, 꿈과 희망이 넘치는 '국민 행복 시대'를 열어달라는 것입니다.



지금까지 그랬듯 '국민주권 정부'는 국정 운영의 철학과 비전의 중심에 언제나 국력의 원천인 국민에게 둘 것입니다.



21대 대한민국 대통령 이재명은 대한민국 주권자의 충직한 일꾼으로서, 오직 국민만 믿고 국민이 주인인 나라, 모두가 행복한 나라를 향해 힘껏 성큼성큼 걸어 나아가겠습니다.



대한민국 대통령으로 임명된 것이 한없이 자랑스럽습니다! 이 자랑스러움을 국민의 기쁨과 행복으로 반드시 돌려드리겠습니다. 고맙습니다.



